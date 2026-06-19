GMI Cloud、NVIDIA Vera Rubinを基盤に次世代AIファクトリーの構築を支援

台北、2026年6月19日 /PRNewswire/ -- 本番環境向けAIに特化したAIネイティブのクラウドインフラ企業であるGMI Cloudは、GTC 2026 Taipeiにおいて発表されたNVIDIA Vera Rubinプラットフォームの進展を受け、次世代のエージェント型AIファクトリーの実現を支援していくことを発表しました。

AIワークロードは、単一モデルへのプロンプト処理から、マルチモーダルなデータを活用しながら自律的に判断・実行する長時間稼働型システムへと進化しています。これに伴い、企業や開発者には、リアルタイム推論、安全なオーケストレーション、高スループットな推論処理、そして大規模な継続的AI運用を実現するための高度なインフラ基盤が不可欠となっています。

GMI Cloudは、AI開発者や企業がAIワークロードを本番環境へ迅速に展開し、柔軟かつ安全に運用・拡張できるよう支援する、推論処理に最適化されたクラウドプラットフォームを構築しています。AIは単なる対話型インターフェースから、推論を行い、意思決定し、複雑なワークフローを自律的に実行するとともに、マルチモーダルなコンテキストから継続的に学習するインテリジェントな実行基盤へと進化しています。

こうした次世代AIワークロードには、大規模かつリアルタイムで高度な知能処理を実現するために設計された、新たなインフラ基盤が求められています。具体的には、対話型アプリケーションを支える高スループット・低レイテンシーな推論性能に加え、テキスト、画像、動画、音声などのマルチモーダルモデルや、エージェント型AIワークフローをシームレスに展開・運用する能力が必要です。また、長いコンテキストを活用した高度な推論、メモリ管理、オーケストレーションを実現するための機能も不可欠となります。さらに、企業におけるAI活用の拡大に伴い、安全なマルチテナント環境、継続的に稼働するAIシステムに対応する動的なスケーリング機能、そしてトークンコストを抑えながらリソース利用率と運用効率を最大化する高度なインフラオーケストレーションが求められています。

こうした次世代AIワークロードの要件に対応するため、GMI Cloudは、大規模推論やエージェント型AIワークロード、本番環境でのAI運用を支えるエンドツーエンドのフルスタックAIファクトリープラットフォームとして、NVIDIAを採用しています。

GMI Cloudのプラットフォームは、以下の主要なソリューションで構成されています。

・AIモデルの学習・推論から本番運用までを支える高性能AIインフラ

・最適化された低レイテンシ推論を実現するAI推論基盤

・商用モデルとオープンソースモデルへのシームレスなアクセスを実現するMaaS API

・エンタープライズ向け本番環境に最適化された専用推論エンドポイント

・大規模AI運用を支えるインフラオーケストレーションおよび最適化基盤

・ツール利用や自律的なタスク実行を可能にするエージェント型AIワークフロー基盤

・次世代AIアプリケーション向けのマルチモーダル対応デプロイメント環境

GMI Cloudの創業者兼CEOであるAlex Yehは、次のように述べています。

「GMI Cloudは、最適化されたコンピュートオーケストレーション、本番環境向け推論基盤、そして開発者に優しいAPIを統合することで、AI開発者がプロトタイプから本番環境への移行を迅速に進めながら、実運用に求められる高い性能と信頼性を確保できる環境を提供します。AIファクトリーが機密性の高い企業データや規制対象コンテンツ、モデルコンテキスト、AIエージェントのメモリを処理する時代において、セキュリティはAIインフラ全体を支える中核的な要素となっています」

GMI Cloudは、安全かつ高性能なAIファクトリーの実現を目指すNVIDIAのビジョンに沿い、モデルおよびデータのセキュリティとプライバシー保護が求められる次世代AIワークロードに対応するため、信頼できる実行環境（Trusted Execution Environment：TEE）を提供するNVIDIA Confidential Computingを採用しています。

企業におけるAI導入が、パイロットプロジェクトから本番環境向けシステムへと拡大するにつれ、安全性を確保したインフラは、AIの大規模な導入と活用を実現するための重要な基盤となります。

NVIDIA AI Factoryエコシステムとの連携を強化

NVIDIA Vera Rubinは、エージェント型AIの高度化に伴う需要に対応するため、次世代のコンピューティング、ネットワーキング、セキュリティ、そしてラックスケールのシステム設計を統合したAIファクトリーインフラの進化における重要なマイルストーンです。

GMI Cloudの創業者兼CEOであるAlex Yehは、次のように述べています。

「GMI Cloudは、NVIDIAエコシステムとの連携をさらに強化しています。その理由は、プロバイダーと顧客の双方に優れた経済性をもたらすためです。具体的には、業界最高水準の電力効率（Compute per Watt）、低いトークンコスト、豊富な顧客需要、そして長期にわたる資産活用が挙げられます。GMI CloudとNVIDIAは、マルチモーダル推論やモデルAPI、専用エンドポイント、エージェント型AIインフラに至るまで、先進的なAIワークロードのグローバルな展開を、開発者や企業が実現できるよう支援していきます」

GMI CloudのAIネイティブインフラおよび本番環境向けAIプラットフォームの詳細については、GMI CloudのWebサイト (https://www.gmicloud.ai) をご覧ください。

GMI Cloudについて

GMI Cloudは、次世代AIアプリケーションを支えるAIネイティブのクラウドインフラ企業です。高性能GPUインフラ、Model-as-a-Service（MaaS）、専用エンドポイント、AIワークロード展開ソリューションを提供し、本番環境向けAIシステムを構築する開発者や企業を支援しています。また、スケーラブルなコンピューティングリソース、柔軟なインフラ基盤、そして現代のAI開発者向けに構築されたエコシステムを通じて、実証実験から本番運用へのスムーズな移行を支援しています。詳細はGMI CloudのWebサイト (gmicloud.ai/ja) をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

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