次代を担う若者を育成する教育活動をさらに推進「三菱みらい育成財団」の2026年度助成事業に採択 Beyond SDGs 推進センターと有志教職員グループミライバの２つの教育プログラムが採択されました

次代を担う若者を育成する教育活動をさらに推進「三菱みらい育成財団」の2026年度助成事業に採択 Beyond SDGs 推進センターと有志教職員グループミライバの２つの教育プログラムが採択されました