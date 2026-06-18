Gap、今夏注目の快適素材を取り入れたベビー向け最新コレクションを発売

ギャップジャパン株式会社

1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカンカジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。

Gapは本格的な夏に向けて、ガーゼやワッフル素材、柔らかなデニムなど、快適素材を採用したベビー向け最新サマーコレクションを、全国のGapストアと公式オンラインストアで展開しています。

今夏のベビーコレクションは、ニュートラルカラーを基調に、夏を快適に過ごせる涼やかなアイテムが充実します。柔らかく動きやすい軽やかなデニムをはじめ、敏感な肌にも配慮したガーゼやワッフル素材を使用したボディスーツやカバーオールをラインナップ。さらに、通気性に優れたクロシェ編みのコットンニットを採用した半袖セーターやワンピースなど、ベビーの着心地を重視したアイテムが揃います。

主要アイテム ※価格は全て税込み

トドラーガールズ (70~110cm)

- ポインテール カラーブロック ニットタンクトップ (4,990円): 通気性に優れ、やさしく心地よい肌触りとデザイン性を兼ね備えたニットタンクトップ- デニム ストライド プルオン ラッフルフリルショートパンツ (4,990円): 柔らかくしなやかな風合いと動きやすさを両立したショートパンツ- フラッタスリーブ フローラル ワンピース (6,990円): 背中にストレッチ性のあるギャザーを施し、着脱しやすいデザインのワンピース- コットンガーゼ サンフラワー ワンピース (6,990円): ヴィンテージの風合いが、レトロなムードを演出するひまわりモチーフのワンピース

トドラーボーイズ (70~110cm)

- クロシェ セーター (4,990円): 通気性に優れたクロシェ編みのコットンニットを使用した半袖セーター- プルオン ルーズフィット デニム スウェットショートパンツ (3,990円): スウェットのように柔らかく、ウエストゴム仕様で動きやすいショートパンツ- ワッフルTシャツ (3,490円) *80~110cm展開 / プルオン ワッフル ショートパンツ (3,490円): リラックスシルエットと伸縮性に優れたワッフル素材を使用した、アクティブなシーンにも最適なTシャツとショーツ

ニューボーン (50~90cm)

- ポインテール リブ フローラル タンクトップボディスーツ (2,990円): やさしい肌触りのリブ編みコットンポインテール生地を使用したボディスーツ- はじめてのお気に入り ワッフル ボディスーツ (2,990円): 敏感な新生児の肌にも配慮したワッフルコットンニットを使用したボディスーツ- フローラル タンクトップ ショートオール (4,990円): 肌なじみの良いコットンローン素材を使用したショートオール *60~90cm展開- ブラナンベア ワッフル ショートオール (3,990円): Gapのアイコンキャラクター”ブラナンベア”を胸元にあしらったショートオール

- クロシェ フラワー ワンピース (6,990円): フリルストラップや胸元のフラワーモチーフなど、ディティールにこだわったクロシェ編みコットンニットのワンピース *60~90cm展開- クロシェ ストライプ ベスト コーデセット (6,990円): 裾のスカラップデザインがキュートなベストとショーツのセット *60~90cm展開- コットンリネン ショートオール コーデセット (7,990円): 股下にスナップボタンを配し、おむつ替えにも便利なTシャツとショートオールのセット *60~90cm展開- ニットポロシャツ ストライプ コーデセット (6,990円): 肌触りの良いコットンニットポロシャツとショーツのセット *60~90cm展開

Gap Summer 2026最新コレクションは、全国のGapストア、Gap公式オンラインストアで販売を開始しています。@gap_jp(https://www.instagram.com/gap_jp/)、@gapkids_jp(https://www.instagram.com/gapkids_jp/)をフォローして、最新情報をご覧ください。

Gap公式オンラインストア

https://www.gap.co.jp/gap/baby/brannans-bear-feature/sand-dune-3054194?tid=gjme001652

Gapについて

Gapはアメリカンカジュアルスタイルのアイコンとして世界中に知られるブランドです。1969年にサンフランシスコで創業したGapは、愛されるエッセンシャルアイテムを創り出し、個性を称えるカルチャーを反映したエクスペリエンスを生み出すことで、オリジナリティを支持しています。Gapは、GapKids、babyGap、Gap Maternity、 GapBody、GapFitといったコレクションに加え、GapStudioの限定コレクションやGapXを通じたパートナーブランドとの限定コレクションを展開するアパレルとアクセサリーのブランドです。また、価格重視のお客様に向けてGap OutletとGap Factory Store向けに特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gapは世界有数の専門小売企業、Gap Inc. （NYSE: GAP）の社名を冠したブランドであり、世界各地で展開するオンラインストアおよび直営店ならびにフランチャイズ店を通じ、お客様に商品とサービスをお届けしています。さらに詳しい情報はgap.co.jp(https://www.gap.co.jp/)にアクセスしてください。