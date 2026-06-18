「やっている」が「効いている」になる日まで

株式会社ピースコネクト調剤薬局15年の薬剤師が、企業の健康経営に挑む理由

新職能「産業薬剤師」を提唱する書籍を、仙台から世に問う。















■ きっかけは、ある経営者のひと言だった





「健康経営優良法人、取りました。でも、何も変わらないんです」





調剤薬局の窓口に立ち続けてきた15年間、私は数えきれないほどの「働く人」と向き合ってきました。





市販薬を選びに来る方。

健診結果を手に「これ、どうしたら……」と相談に来る方。

上司に言えない不調を抱えて、ぽつりと打ち明けてくれる方。





そんなある日、地域の経営者の方から打ち明けられた言葉が、忘れられません。





「認定は取った。健診もやっている。ストレスチェックも実施している。それでも社員の不調は止まらない。むしろ、何をすればいいのかわからなくなっている」





制度はある。

けれど、日常には届いていない。





その現実を、強く感じた瞬間でした。





■ 制度はある。なのに、日常には届いていない





健康経営という言葉は、この十年で大きく広がりました。





認定制度が浸透し、上場企業から中小企業まで、健康経営を掲げる会社は増えています。





ところが現場に入ってみると、共通する風景がありました。





健康診断の結果は、各自に配られるだけ。

ストレスチェックは、実施されるだけ。

健康研修は、受けて終わるだけ。





制度は整っているのに、社員一人ひとりの日常までは届いていない。





「やっている」と「効いている」の間には、深い溝が横たわっていました。





その溝を埋める誰かが、必要だったのです。





■ 薬剤師には、まだ役割がある





私は、調剤薬局から少し離れたところで考え続けました。





社員の日常にもっとも近い専門職は、本来、薬剤師ではないか。





薬と生活。

栄養と運動。

服薬と睡眠。

生活習慣と健康リテラシー。





社員一人ひとりが日々向き合っている「健康のリアル」に、もっとも踏み込める専門性を、薬剤師は持っているはずです。





けれど、その専門性は、薬局の窓口の中だけにとどまっていました。





ならば、企業のなかに薬剤師の機能を届ければいい。





産業医を否定するのではなく、補完する。

保健師や管理栄養士と並走する。

人事総務部門の伴走者になる。





そうして輪郭を描いてきたのが、「産業薬剤師」という新しい職能でした。





■ 中小企業こそ、必要としている





産業医を専属で雇えるのは、限られた規模の企業だけです。





多くの中小企業では、産業医契約があっても月1回程度の関わりにとどまり、日常の健康支援は人事総務担当者の肩にのしかかっています。





産業薬剤師は、月数時間からの柔軟な関わりで、企業の健康課題に伴走します。





健診結果の読み解き。

社員相談の窓口。

研修の設計と実施。

休職復職の伴走。

服薬や生活習慣に関する相談。





専属でなくても、専門的でいられる。





これは、中小企業の規模感に合った支援の形だと、現場で確信しました。





■ 仙台から、地域の未来をつくる





私は仙台で薬局を経営し、訪問看護にも取り組んでいます。





震災を経験した東北で、地域医療と地域産業をどうつなぎ直すか。

これは、私自身の経営テーマでもあります。





会社が健全であれば、地域は元気になる。

地域が元気であれば、医療はもっと届く。





その循環の入口に、薬剤師という存在を据え直したい。





本書『健康経営の処方箋』は、その想いを言葉にしたものです。





経営者の方。

人事担当者の方。

そして、全国の薬剤師の皆さまへ。





読んでいただいた一人ひとりが、明日からの一歩を見つけてくださることを願っています。





■ この本が届けたい、たったひとつのメッセージ





病気になる前に、会社は社員を支えられる。





社員の健康は、最も確実な経営資源です。

会社の未来は、社員の健康から始まります。





そして、薬剤師の未来もまた、社員の健康から始まる。





そう信じて、この本を世に送り出しました。





■ 書籍情報





健康経営の処方箋

―社員の健康を経営に活かす「産業薬剤師」という新しい選択著者





著者：岡本 直也

発行：ドラゴン出版

形式：Amazon Kindle版・ペーパーバック版

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZSLPDFR( https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZSLPDFR )





■ 著者の事業活動





株式会社ピースコネクト

URL：https://thepisco.org( https://thepisco.org )

URL：https://pc-medicine.com( https://pc-medicine.com )





一般社団法人ヘルスマネジメントコネクト

URL：https://health-management-connect.com( https://health-management-connect.com )