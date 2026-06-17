【6月18日発売】「ソニーα7R VI」が登場！ シリーズ最多の6680万画素機を最速実写レビュー。特集は、この夏Getしたい特選品「カメラ・レンズ・撮影用品 ベストバイ」

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／代表取締役社長：松井謙介）は、2026年6月18日（木）に「CAPA 8月号Summer」（定価1650円・税込）を発売します。

特集「カメラ・レンズ・撮影用品 BEST BUY」では、今夏注目の逸品をピックアップ。メーカーや撮影ジャンルに合わせて、いま買うべき製品を指南します。新製品「NEW！ ’26 夏の実写レビュー」では、ソニーα7R VIやキヤノンEOS R6 Vなど新型ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラ、交換レンズを紹介。このほか、撮影テクニック「シャッター速度の効果を高める“水景”のフィルターワーク」や、カメラグランプリ2026の受賞作品発表、ソニー事業責任者スペシャル対談「“α”の強みとは？」など、CAPA 8月号Summerもカメラ・写真を楽しむための記事が満載です。

特集１ 【2026 Summer カメラ・レンズ・撮影用品 BEST BUY】

今年の夏はこの逸品が狙い目！ 「より高画質に撮れる」「高速被写体にしっかり対応する」、そんなカメラやレンズが続々登場してきました。しかも、多様な撮影をサポートする撮影用品も充実しているから、どれを選べばいいかお悩みの方も多いはず。

本特集では、CAPA編集部が”間違いのない”この夏のアイテムを厳選しました。ミラーレスカメラは、機種のカテゴリーと価格の分布図を掲載しつつ、メーカー別に特選品を紹介。レンズもマウント別に、持っていて損はない交換レンズ104本を選定。撮影用品は、フィルター、カメラバッグ、三脚・一脚、記録メディア、ライティング用品、個性派カメラ、ドローン・ハンドヘルドカメラ、PC＆PC用品、そのほかの注目アイテムに分けて、いま手に入れたい用品をピックアップしています。

特集２ 【NEW！ ’26 夏の実写レビュー】

2026年の春から夏にかけて、高画素＆高速連写のミラーレス一眼カメラや高倍率コンパクトデジタルカメラ、個性派レンズなどが登場しています。発売直前に、発売早々に、新製品をいち早く実写レビュー！

今季の目玉は、ソニーαシリーズ最多の6680万画素に到達した「α７R VI」。高画素モデルながら超高速連写ができる点が最大の進化点です。キヤノンからは、EOS R6 Mark IIIベースの本格的な動画メインモデル「EOS R6 V」が登場。そして、近年動きのよいコンデジ。パナソニックの光学15倍ズームレンズを搭載した「LUMIX TX3」と、ライカレンズと4/3型センサーを採用した「LUMIX L10」を紹介します。

新レンズは5本。ソニーの超望遠ズーム、キヤノンの標準パワーズーム、クラシカルな描写が楽しめるフォクトレンダーのノクトンレンズなどを実写。画質や使用感などをレポートします。

撮影テクニック【シャッター速度の効果を高める“水景”のフィルターワーク】

激しく流れ落ちる滝、谷底を流れる水量豊かな渓流、澄み切った水をたたえる新緑の淵など、夏は水辺の風景が輝きを増す季節。この「水景」を撮るうえで重要なのが、シャッタースピードの選択です。シャッタースピード次第で、水は大きく表情を変えます。C-PL、ND、ハーフND（GND）フィルターを駆使して、水の動きを自在にコントロールする手法を解説します。



このほか、カメラグランプリ2026の受賞製品を発表。ソニーがW受賞し、事業責任者にスペシャルインタビュー。「α」の強み、そして未来の展望を聞きました。人気連載「今このレンズが狙い目！ 伊達淳一の深掘りインプレッション」では、機動性に優れたタムロンの新型大口径ズームをチェック。16～30ミリF2.8 Di III VXD G2と35～100ミリF2.8 Di III VXDの2本です。8月号Summerもバラエティーに富んだ内容でお届けします。

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［商品概要］

CAPA 2026年 8月号 Summer

著者：CAPA編集部

定価：1650円 (税込)

発売日：2026年6月18日（木）

判型：A4判変型

ISBN：4912023370861

電子版：有

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

【本書のご購入はコチラ】

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