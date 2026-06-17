坂城葡萄酒醸造株式会社においてトレーサビリティ・サービス「SHIMENAWA（しめなわ）」を活用した取り組みを実施

SBIトレーサビリティ株式会社

SBIトレーサビリティ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：林口 文彦）は、坂城葡萄酒醸造株式会社において、NFCタグとブロックチェーン技術を活用したトレーサビリティ・サービス「SHIMENAWA（しめなわ）」の活用が開始されたことをお知らせします。

今回の取り組みでは、坂城葡萄酒醸造株式会社が製造するワインに、「SHIMENAWA」を活用した開封検知機能付きのNFCタグをラベルとして実装し、ワインとデジタル情報を結び付ける仕組みを構築します。これにより購入者はスマートフォンを通じて、坂城葡萄酒醸造が手がけるワインの特徴や、ぶどう栽培・醸造へのこだわり、造り手の想いといった情報に、継続的にアクセスできるようになります。ワイン一本一本に情報接点を設け、商品ごとのストーリーを正確に届けることで、購入者が産地や造り手の背景に触れながらワインの個性や価値をより深く理解できる体験を生み出し、長野県産ワイン全体の認知向上やブランディング強化につなげていくことを目指します。

坂城葡萄酒醸造で販売されたワインの一例

坂城葡萄酒醸造株式会社は、長野県坂城町に拠点を置き、千曲川流域の気候や風土を映し取ることを大切にしたワイン造りに取り組むワイナリーです。自社畑を中心に、土地の個性を生かしたぶどう栽培に向き合い、収穫から醸造に至るまで一貫して品質を重視することを基本姿勢としています。また、ワインは単なる商品ではなく、土地や人の営みを伝える媒体であるという考えのもと、ワイナリーとレストランを併設し、地域の食材とともにワインを楽しむ場の提供や、イベントの開催などを通じて地域との関係性を育むことを大切にしています。ワインを起点に人と人、都市と地域をつなぐ場づくりを目指し、訪れる人が坂城の魅力を体感できる環境を整えています。坂城という土地で生まれるストーリーや造り手の想いを重ね合わせながら、NAGANO WINEの多様な魅力を発信し続けています。

近年、日本ワイン市場は品質向上とともに拡大しており、長野県においても新興ワイナリーの増加により全国有数のワイン生産地となっています。小規模で個性ある造り手が多いことを特徴とし、「信州ワインバレー構想2.0」など県を挙げた産業振興も進められていますが、産地全体としての価値や背景がラベルや店頭説明だけでは十分に伝わっておらず、「NAGANO WINE」としての認知向上には課題が残っています。こうした中、坂城葡萄酒醸造では、地域の風土や造り手の思想を体験として伝える場づくりや情報発信を通じ、NAGANO WINE全体の価値向上に資する取り組みを進めています。

坂城町を感じ、人と人のつながりが生まれる場所「坂城葡萄酒醸造」

ワインに添付されたNFC内蔵ラベルにタップすることで、「SHIMENAWA（しめなわ）」を通じて、商品情報や生産者情報などのコンテンツを確認することができます。

・SHIMENAWA（しめなわ）について

SHIMENAWA（しめなわ）は、ICタグ（RFID／NFC）とブロックチェーン技術を用い、現物資産やカード等に固有IDを付与し、関連情報を一元的に記録・管理するトレーサビリティ・サービスです。 真正性の確認、利用・配布履歴の記録、タグ経由でのデジタルコンテンツ配信、入出荷・在庫管理など、用途に応じた管理に対応しています。

SHIMENAWAの各機能の技術的詳細や仕様については、公式サイトをご参照ください。

https://www.sbitraceability.co.jp/

※1 「ブロックチェーン」とは、電子署名とハッシュポインタを用いた耐改ざん性のあるデータ構造により、データの変更履歴を共有・管理する技術です。

※２ 「RFID」とは、Radio Frequency Identification の略称で、電波を用いて非接触で情報の読み取りを行う自動認識技術です。対象物に付与したタグ情報を一括で読み取ることができます。

※３ 「NFC」とは、Near Field Communication の略称で、数cm程度の近距離で行う無線通信規格です。対応するICタグやスマートフォン等の端末間で情報の読み書きを行うことができます。

※４ 「SHIMENAWA(しめなわ)」では、株式会社Uni Tagと共同開発したロゴ入り専用NFCタグを採用しています。



【会社概要】

■ 坂城葡萄酒醸造株式会社

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/100112/table/44_1_61ea1668898d6d0ee25a5b108a651a69.jpg?v=202606170152 ]

■ SBIトレーサビリティ株式会社

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/100112/table/44_2_d3ccedfe3f83cafeabf652ec9cd69742.jpg?v=202606170152 ]

■ 株式会社Uni Tag

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/100112/table/44_3_c9a1dd95350b6c23933176e07c2713ab.jpg?v=202606170152 ]

以上

https://prtimes.jp/a/?f=d100112-44-534a17e316a22e0d34a9d3d0898485c3.pdf