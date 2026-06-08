SHIFT UP、SGF 2026に参加『Stellar Blade: BLOOD RAIN』を初公開

- 「Summer Game Fest 2026」にてインゲームプレイを収録したトレーラーを初公開

- 新タイトルおよび新主人公「イヴィ」を公開、前作のその後の世界で繰り広げられる新たな物語を予告

- SHIFT UPが『Stellar Blade: BLOOD RAIN』を自社パブリッシング予定

ソウル（韓国）, 2026年6月6日 /PRNewswire/ -- SHIFT UP（代表取締役：キム・ヒョンテ）は、6月5日（米国現地時間）に開幕した「Summer Game Fest 2026（SGF 2026）」にて、『Stellar Blade（ステラーブレイド）』の続編となる 『Stellar Blade: BLOOD RAIN（ステラ―ブレイド：ブラッドレイン）』の正式タイトルおよび新トレーラーを初公開したと発表しました。



▲『Stellar Blade: BLOOD RAIN』 メインビジュアル



SGF 2026で公開されたトレーラーでは、約3分半にわたるゲームプレイ映像が公開されました。前作の物語のその後を舞台に、新たな主人公「イヴィ（Evie）」が登場。さらに広がった世界で、次なる物語の幕開けを予感させます。

『Stellar Blade: BLOOD RAIN』の総括ディレクターを務めるキム・ヒョンテは、「前作を愛してくださったファンの皆さまに、ついに『Stellar Blade』の次なるチャプターをお見せできることを大変嬉しく思います。まだ開発初期段階ではありますが、前作のスタイリッシュなアクションや世界観、そしてファンの皆さまに支持いただいた核となる要素をさらに発展させ、新たな体験をお届けできるよう全力を注いでいます。」と述べました。

なお、SHIFT UPは『Stellar Blade: BLOOD RAIN』のパブリッシングを自社で担当する予定です。対応機種や発売時期などの詳細情報については今後発表される予定であり、今回公開されたトレーラーはSHIFT UP公式YouTubeチャンネルおよびSGF 2026公式チャンネルで視聴できます。

[プレスキット ダウンロード]ロゴ・スクリーンショット・トレーラー映像を含む

https://youtube.com/watch?v=zhdh_LspRHk

https://drive.google.com/drive/folders/1xsNe2HNh8RF-dfmcxRNMf04ll_Q6hKY1

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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