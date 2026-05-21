【6/18開催 オンラインセミナー】AI活用を加速させる Microsoft Purview 秘密度ラベル設計の考え方 ～変わり続けるSaaSとAIを前提にデータ統治の最適解をめざす～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349220/images/bodyimage1】
生成AI活用が進む中、意図しないデータ参照を防ぐためのデータ保護設計が不可欠です。Microsoft Purview 秘密度ラベルを題材に、AI時代の機密情報保護を前提とした設計の考え方を整理します。
ご多忙の折恐縮ですが、是非ともご参加賜りますようお願い申し上げます。
■開催概要
日時：2026年6月18日(木) 14:00～15:00
開催形式：WEBセミナー（Zoom利用）
費用：無料（事前登録制）
主催：NSW株式会社
■セミナー内容
Microsoft Copilot などの生成AIの活用が進む中、秘密度ラベルはAI活用とデータ保護を両立させるための設計基盤として、重要性が高まっています。
本セミナーでは Microsoft Purview の秘密度ラベルを題材に、AI時代のデータ統治を前提とした設計見直しの考え方と判断軸を解説します。
すでに Microsoft Purview を導入している方はもちろん、これから設計や再検討に取り組む方にとっても、今後のAI活用を見据えたデータ統治の判断軸をお持ち帰りいただける内容です。
■お申込みはこちら
https://dx.nsw.co.jp/information/seminar/12422/
■お問い合わせ先
NSW株式会社
サービスソリューション事業本部
クラウドプラットフォーム事業部
ビジネスプロセスマネジメント部
E-mail：ml-cloud@ml.nsw.co.jp
配信元企業：NSW株式会社
生成AI活用が進む中、意図しないデータ参照を防ぐためのデータ保護設計が不可欠です。Microsoft Purview 秘密度ラベルを題材に、AI時代の機密情報保護を前提とした設計の考え方を整理します。
ご多忙の折恐縮ですが、是非ともご参加賜りますようお願い申し上げます。
■開催概要
日時：2026年6月18日(木) 14:00～15:00
開催形式：WEBセミナー（Zoom利用）
費用：無料（事前登録制）
主催：NSW株式会社
■セミナー内容
Microsoft Copilot などの生成AIの活用が進む中、秘密度ラベルはAI活用とデータ保護を両立させるための設計基盤として、重要性が高まっています。
本セミナーでは Microsoft Purview の秘密度ラベルを題材に、AI時代のデータ統治を前提とした設計見直しの考え方と判断軸を解説します。
すでに Microsoft Purview を導入している方はもちろん、これから設計や再検討に取り組む方にとっても、今後のAI活用を見据えたデータ統治の判断軸をお持ち帰りいただける内容です。
■お申込みはこちら
https://dx.nsw.co.jp/information/seminar/12422/
■お問い合わせ先
NSW株式会社
サービスソリューション事業本部
クラウドプラットフォーム事業部
ビジネスプロセスマネジメント部
E-mail：ml-cloud@ml.nsw.co.jp
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