大日本印刷株式会社（DNP）のXRコミュニケーション®事業は、2026年6月3日（水）・4日（木）にマリンメッセ福岡 A館で開催される「九州教育現場支援EXPO」に出展します。 今回、DNPブース（A館、ブースNo.A-62）では、メタバース空間を活用した学び・居場所づくりや、AIによる電話問い合わせ対応など、教育現場や関連業務を支援するXR・AIソリューションを提案します。

出展の狙い

少子化や教職員の業務負担増大、不登校・学びの多様化などにより、教育現場では学習環境の充実と支援体制の強化が求められています。こうした背景を踏まえ、DNPは、XR（Extended Reality）やAI技術を活用し、学びの機会創出と教育現場の負担軽減を両立するソリューションを提供しています。 本展示では、子ども一人ひとりに寄り添う居場所づくりや体験型学習、問い合わせ対応の効率化などを通じて、教育現場の課題解決に貢献する取り組みをご紹介します。

主な出展内容（製品・サービス）

１．DNP居場所づくりプラットフォーム＊1

不登校やひきこもり状態、災害による孤立などの社会課題に対応し、3DメタバースとAI相談機能を活用して安心できる居場所づくりを支援するサービスです。3Dメタバースならではの没入感の高い空間と直感的なコミュニケーションにより、利用者同士のつながりを促進し、自治体や各種団体が提供するサポート領域を拡大し、社会参加の後押しに貢献します。本サービスは、東京都「バーチャル・ラーニング・プラットフォーム（VLP）」＊2や静岡県「令和6年度バーチャルスクール構築など業務委託」＊3で導入されています。

２．DNPゲーム活用教育サービス＊4

ゲームプラットフォーム上でオリジナルコンテンツを開発し、 “発見→実践→振り返り”の学習体験を提供する教育支援サービスです。企業や自治体の取り組みを教材化し、子どもたちの学習意欲向上と理解促進を実現するとともに、地域や企業価値の発信にも寄与します。本サービスは、「関西電力株式会社」＊5などで導入されています。

３．電話AIサービス＊6

電話問い合わせにAIが自動応答し、自然な対話を通じて内容を整理し最適な回答を提示するサービスです。2026年1月28日～2026年2月25日にDNPと福島市が実施した実証実験＊7では、問い合わせ完結率や市民満足度などを評価指標として有効性を検証しました。その結果、自己解決率（電話問い合わせ全体のうち、職員に引き継がずAIのみで対応が完了した割合）60％を達成しました。

「九州教育現場支援EXPO」展示会概要

名称： 九州教育現場支援EXPO 日程： 2026年6月3日（水）～6月4日（木） 10:00～17:00 会場： マリンメッセ福岡 A館（福岡県福岡市博多区沖浜町7-1） 主催： 九州イノベーションWEEK実行委員会 事前登録：https://innovation-week.jp/attendance.php 公式サイト：https://education.innovation-week.jp/

DNPのXRコミュニケーション事業について

あらゆる年齢・性別・言語等の人々が互いに分け隔てられることなく、リアルとバーチャルの双方を行き来できる新しい体験と経済圏を創出する「XRコミュニケーション事業」を2021年より展開し、メタバースを活用した教育支援や、自治体の地域活性化、「メタバース役所」等の行政サービス向上と窓口業務のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援しているほか、企業向けXRコミュニケーションの提案を行っています。 DNPのXRに関する取り組みはこちら：https://www.dnp.co.jp/biz/products/maintag/xr.html

＊1 DNP居場所づくりプラットフォームについて→https://www.dnpxr.jp/IbasyoDukuriPlatform/index.html ＊2 東京都「バーチャル・ラーニング・プラットフォーム（VLP）」について→https://www.dnp.co.jp/news/detail/20173940_1587.html ＊3 静岡県「令和6年度バーチャルスクール構築等業務委託」について→https://www.dnp.co.jp/news/detail/20175539_1587.html ＊4 DNPゲーム活用教育サービスについて→https://www.dnpxr.jp/GameKatsuyoKyoikuService/index.html ＊5 関西電力株式会社での導入実績について→https://newscast.jp/smart/news/8270634 ＊6 電話AIサービスについて→https://www.dnpxr.jp/DenwaAIService/index.html ＊7 福島市と実施した実証実験について→https://www.dnp.co.jp/news/detail/20177837_1587.html ※「XRコミュニケーション」は、DNP大日本印刷の登録商標です。その他記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。 ※記載された製品の仕様、サービス内容などは発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。