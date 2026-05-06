横浜中華街で美食研究会＆給食部が大奮闘！『ブルーアーカイブ 中華街ミッション～幻のエッグタルトを追え！～』開催決定

株式会社タカラッシュ『ブルーアーカイブ 中華街ミッション～幻のエッグタルトを追え！～』

会期：2026年5月14日(木)～6月1日(月)

メイン会場：ChinaTown80Hall（横浜市中区山下町80番地 横濱ディアタワー1階）

タカラッシュ（東京都品川区）は2026年5月14日より、スマートフォン向けゲームアプリ『ブルーアーカイブ』とのコラボイベント「ブルーアーカイブ 中華街ミッション～幻のエッグタルトを追え！～」を開催します。

▼ストーリー

美食の街・横浜中華街にやってきた美食研究会のハルナ・アカリ・イズミ・ジュンコ、給食部のフウカ・ジュリの６人は、『伝説のエッグタルト』を巡る騒動に巻き込まれる。ピンチに陥った彼女たちを救えるのは参加者のあなただけ。みんなが待ってる。さあ中華街へ急げ！

中華街らしさ満点のチーパオ衣装の描き下ろしはイラストレーターの「伍長」先生が手掛けました。

謎解きイベント、オリジナルグッズ、コラボフードなど盛りだくさんの内容で、街歩きをしながらキャラクターとの一体感を味わえるイベントです。

１.2つのコースで中華街を奔走！謎解きイベント『きゃらなぞ』

メインイベントの『きゃらなぞ』は、『ブルーアーカイブ』のキャラクターと共に中華街を巡る謎解きイベントです。参加者は横浜中華街のあちこちに仕掛けられた謎を解くことで、物語を読み進めていくことができます。

暗号解読の鍵は『ブルーアーカイブ』への愛。生徒たちの特徴などが重要な手がかりとなっています。”先生”だからこそ解ける謎解きを手に「ブルーアーカイブのキャラクター達と関わりながら中華街を巡る」という特別な体験ができます。今回は登場キャラクターによって異なる2つのコースを展開。それぞれ違った謎解き・ストーリーで、事件を解決に導きます。

あらすじ

「幻のエッグタルト」の噂を耳にし、とあるスイーツ店にやってきた美食研究会と給食部。

しかし店主のケガによりエッグタルトは販売中止、再開のメドも立たないという。

「幻のエッグタルトを本当の幻にしてはいけません！」

シャーレの先生も巻き込んで「幻のエッグタルト」作りに挑戦することになった６人。しかし秘伝のレシピは全て暗号で書かれていた。そして襲い掛かる数々の試練…！

果たして「幻のエッグタルト」は完成するのだろうか。

先生お願い！力を貸してください！！

《コース・チケット券種・価格》

【コース】

（Aコース） 『ハルナ・ジュンコ・フウカコース』

（Bコース） 『アカリ・イズミ・ジュリコース』

※各コースで異なる謎解き・ストーリーを展開します。

※両コースにトライすると、2つの答えをもとにした「エクストラ謎」にチャレンジできます。

【きゃらなぞ】Aコース【きゃらなぞ】Bコース【きゃらなぞ】特製カードホルダー

【チケット券種】

■きゃらなぞバンドルチケット（謎解きキット+特製カードホルダー・数量限定）

前売3,000円（税込） 当日3,300円（税込）

Aコース：ハルナver. イズミver. フウカver.

Bコース：アカリver. ジュンコver. ジュリver.

※各コース3種の中からお好きな柄を1つ選べます

■通常チケット (謎解きキットのみ)

前売2,000円（税込） 当日2,200円（税込）

発売日：5月7日(木)20時

※前売は5月13日の23:59まで。

チケットのお求めは公式HP、アソビュー、セブンチケットで

《達成賞》

謎解きをクリアすると、達成賞として「イラストカードセット（６枚組）」が贈呈されます。

(A)等身ver. (B)ミニキャラver. (C)等身 とびきりの笑顔ver.からお好きなセットをお一つお選びいただけます。

【イラストカードセット内訳】（A）等身ver.（B）ミニキャラver.（C）等身 とびきりの笑顔ver.《スタート/ゴール》

ChinaTown80Hall（横浜市中区山下町80番地 横濱ディアタワー1階）

受付時間：10:30~17:00

２.中華街ならでは！チーパオ衣装のオリジナルグッズ

本イベント描き下ろし特製イラストを使用したオリジナルグッズを販売。アクリルスタンドやB1サイズの大判ポスター、『美食研究会のおやつ』『給食部のおやつ』など多彩なラインナップを展開します。

どでかB1ポスター 全６種オープン 税込1,980円特大バストアップアクリルスタンド 全6種オープン 税込6,600円美食研究会のおやつ（クッキーとランダムクリアカード1枚入り）税込2,200円給食部のおやつ（クッキーとランダムクリアカード1枚入り）税込2,200円《販売会場》

ChinaTown80Hall（横浜市中区山下町80番地 横濱ディアタワー1階）

営業時間：10:30～17:00 ※最終入場は閉店の20分前まで

混雑時はご入店に「お買物券付き入店チケット」が必要な場合がございます。

▶公式サイト（https://takarushcollab.com/ctmission_bluearchive/）にてお買物券付き入店チケット（300円＜税込＞）を事前販売いたしますので、お買い求めの上ご来場ください。

なお「お買い物券付き入店チケット」が必要となる日程は公式Xにて発表いたしますのでご留意ください。

受付開始：5月7日(木)20時

《グッズ購入特典》

▶2,000円（税込）のお買い上げごとに『イラストカード（全18種）』をランダムで1枚進呈いたします。

【グッズ購入特典】イラストカード（全18種）

※きゃらなぞ、縁日は含みません。

※グッズ購入特典は数量限定です。無くなり次第終了となります。

※グッズ購入特典は「お買物券付き入店チケット」によるお値引き前の金額を適用いたします。

《サテライト会場》

以下の会場でもオリジナルグッズの一部をお取り扱いしております。

Ａ．横浜博覧館（横浜市中区山下町145番地）

Ｂ．横浜大世界（横浜市中区山下町97番地）

※「お買物券付き入店チケット」は不要です。

Ａ．横浜博覧館Ｂ．横浜大世界

※サテライト会場の＜グッズ購入特典＞はChinaTown80Hallでお渡しします。レシートをChinaTown80Halllへお持ちください。

：レシートは当日分のみ有効となります。

：複数のレシートの合算は不可となります。1会計ごとの金額が対象となります。

：オリジナルグッズ以外の商品は対象外となります。

３．完食困難なチャレンジメニューも！？中華街でコラボグルメ巡り

期間中、中華街の本格中華・点心専門店にてテイクアウトのコラボフードを販売します。イベントのテーマでもある『エッグタルト』や『ハルナおすすめ！名物100年シュウマイ』『アカリおすすめ!炙りチーズパオ餃子』などのメニューが登場。さらに爆盛りと激辛の＜チャレンジメニュー＞も販売します。あなたは制覇できるかな？

【コラボフード】富貴包子楼 メニュー【コラボフード】開華楼 横浜博覧館店 メニュー【コラボフード】開華楼 横浜大世界店 メニュー

※混雑状況に応じて、1会計あたりのご購入点数を制限させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

《コラボフード購入特典》

▶お買い上げ1点につき1枚『飲食特典コースター（全18種）』をランダムで進呈いたします。（チャレンジメニューは1点につき2枚）

イベント開催概要

【コラボフード】購入特典 飲食特典コースター（全18種）

タイトル：「ブルーアーカイブ 中華街ミッション～幻のエッグタルトを追え！～」

会期：2026年5月14日（金）～6月1日(月)

メイン会場：China Town 80Hall（横浜市中区山下町80番地 横濱ディアタワー1階）

営業時間：10:30～17:00

※最終入場は閉店の20分前まで

イラスト制作：伍長

イベント公式サイト:https://takarushcollab.com/ctmission_bluearchive/

イベント公式X: @takarushmission

※本イベントに関する情報は予告なく変更になる場合があります。

最新情報、注意事項等はイベント公式サイトにて必ずご確認下さい。

『ブルーアーカイブ』紹介

『ブルーアーカイブ』とは、Yostarが贈る【学園×青春×物語】が融合したスマートフォン向けゲームアプリです。本作は、様々な学園に通う少女たちが織りなすポップなストーリーとアニメ風のビジュアル、そしてフル3Dで描かれる次世代ビジュアルのタクティカルバトルが特徴のキャラクターRPGです。

横浜中華街

横浜中華街の歴史は江戸時代末期の横浜の開港から始まり、横浜に来た西洋人と共に訪れた中国人の商人らが中心となって次第に形成され今日に至ります。現在の横浜中華街は世界最大級の中華街の1つで、飲食店や雑貨店など600軒以上の店がひしめく人気の観光名所となっています。

横浜中華街には、10基の牌楼（門）があり、中でも風水に基づいて東西南北に建てられた4つの牌楼には一見の価値があります。中国の各地方の本格的な中華料理が食べられる他、伝統的なお祭りやイベントがあふれる横浜中華街は、日本に居ながらして異国情緒を肌で感じられる魅力的なスポットです。

タカラッシュとは

横浜中華街

タカラッシュは、創業から20年以上宝探し事業を続け、年間の参加者が200万人を超える日本で唯一の「宝探し専門会社」です。宝探しや謎解きイベントなど屋内外問わず、周遊型のイベントを多数実施しています。40万人を超える会員を保有し、多くの企業・地域・施設様とのコラボイベントなどを実施することで、累計イベント総数は 1万件を超え、日々新たな経済活動を生み出しています。また、累計参加者数1,000万人以上の「リアル宝探し」は、「困難に立ち向かい、自らの手で宝を見つけ出す」という非日常的な感動が味わえる、唯一無二の体験型プログラムとなっています。

自宅で出来る謎解き＆宝探しグッズ「おうちで宝探し」の売上は1億円を突破。

【きゃらなぞ】とは

タカラッシュがゲーム・アニメ好きのあなたに贈る“新しい謎解き”。

一度は行ってみたい人気スポットでゲームやアニメのオリジナルストーリーを体験しながら登場人物と共にエンディングを目指す周遊型イベントです。

街角に仕掛けられたナゾの数々。解き明かすカギはファンだから知っている、『あの子の好きなもの』や『あのエピソード』。自分のペースでじっくり楽しめるうえ、謎解き初心者も安心の全問ヒントつき。作品の記憶をたどりながらキャラクターと一緒に物語を進めていく感覚をお楽しみ下さい。

あなたの“好き”が、物語を進めるカギになる。『きゃらなぞ』で忘れられない一日を体験しよう！

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