ゴルフのAIG全英女子オープンで日本女子7人目のメジャー初制覇を果たした桑木志帆（23＝大和ハウス工業）が6日、TBSの「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）に生出演した。

冒頭、安住紳一郎アナウンサーから150万ドル（約2億3700万円）の優勝賞金について「現金でもらえるの？」と聞かれ「振り込みです。これからです。楽しみです。（銀行から）電話がかかってくるので。（振り込みは）円でお願いしました」と笑顔で答えた。

桑木はゴルファーでは珍しいカラフルなネイルを施しており、大会中にも大きな話題となった。番組内で「ネイルが長いと邪魔になる？」と聞かれ「平気です。ゴミがたまるくらい」と笑わせた。

ショットを打つ際に左手につけるグローブに関する秘密も披露。「1センチ、デカいのを使っていて、その分爪が入るようになってます。本来だとブカブカだけど、爪でぴったりです」とネイルが収まるように大きめのグローブを使用していることを明かした。

最後にスタジオ内に設置されたネットに向かってドライバーショットを2度披露した。

桑木は14日開幕のNEC軽井沢72（長野・軽井沢72ゴルフ北C）から日本ツアーに復帰する。

「この優勝を見て、誰かが勇気付けられたらいいなと思います」と笑顔で話した。

◇桑木 志帆（くわき・しほ） 2003年（平15）1月29日生まれ、岡山県岡山市出身の23歳。岡山理大付高―倉敷芸術科学大在学中。4歳の時に父・正利さんの影響でゴルフを始める。21年6月のプロテストに一発合格。同年12月の新人戦加賀電子カップで優勝。24年資生堂レディースでツアー初優勝。同年11月のツアー選手権リコー杯でメジャー初制覇。今季はSkyRKBレディースと宮里藍サントリー・レディースを制し、日本ツアー通算5勝。1メートル62。血液型A。