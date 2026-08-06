◇ナ・リーグ ドジャース6―7カブス（2026年8月5日 シカゴ）

ドジャースの大谷翔平投手（32）が5日（日本時間6日）、敵地でのカブス戦に「1番・DH」で先発出場し、カブス先発の今永昇太投手（32）から初回に25号先頭打者本塁打を放つと、8回には1点差に迫る左越え26号2ラン。今季初の1試合2本塁打を含む5打数3安打3打点で連続試合安打を9に伸ばした。また、カブスの「PCA」ことピート・クローアームストロング外野手（24）も先頭打者弾含む2本塁打で3安打4打点。試合後には米メディアから大谷にもナ・リーグのMVP争いについての質問が飛んだ。

試合後に大谷にはPCAとのMVP争いの質問も飛んだ。PCAについて「素晴らしい選手だと思う」とした大谷は「ただ、自分のやることに集中したい。今は打席中心ですけど、投げる方もしっかりと早くいい状態で投げられるようにっていうのを毎日繰り返してる感じかなと思います」と話し「あんまり今の段階で気にしてることはなくて、数字は上がったり下がったりするものですし。その時によって有利かどうかも変わってくるので。今は一刻も早く1勝して流れを止めるっていうのが大切なことかなと思います」と自然体を強調した。

米メディアによると、左腕から左打者が両軍ともに先頭打者弾を放つのはメジャー史上初の快挙。さらに先頭打者弾を打った2人がその試合でともに2本塁打するのは、13年以来、史上3度目だという。

大谷は打率.297、26本塁打、70打点でOPS（出塁率＋長打率）はナ・リーグトップの.953をマークし、投手では8勝2敗。一方、アームストロングも打率.288、26本塁打、69打点でOPSも.938と大谷の成績と酷似。さらに28盗塁を記録しているのが強みだ。

試合前にはドジャースのデーブ・ロバーツ監督も「MVPレースそのものを追いかけているわけではない」としながらも「私が見ているのは、ピートがどんなプレーをしているかということです。彼は打撃面でいくつかのことをつかみました。非常に素晴らしいシーズンを送っています。正当に評価されるべき活躍をしているし、多くの人が予想していた以上に、MVP争いを接戦にしました。本当に素晴らしいシーズン」と話していた。