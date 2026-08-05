「足りていない」日本代表GKへの“60億円高額オファー”がまさかの拒否！欧州王者に「72億円を要求」で現地騒然
日本代表の鈴木彩艶は、欧州王者パリ・サンジェルマンへの移籍が実現するか注目されている。
プレミアリーグのクラブやユベントスからの関心が騒がれていた鈴木だが、獲得に最も近いとされるのが、２年連続でチャンピオンズリーグを制しているパリSGだ。総額3300万ユーロ（約60億円）のオファーをパルマに提示したとされる。
ただ、資金力のあるPSGからの求めに、パルマは値札を書き換えたのかもしれない。『Tuttosport』の報道として、専門サイト『Parma Live』が報じたところによると、パルマはボーナス込みで4000万ユーロ（約72億円）を求めたという。パリSGは新たなオファーを準備しているとのことだ。
８月４日の『Gazzetta dello Sport』紙も、スズキにはPSGが関心を寄せ、約3000万ユーロ（約54億円）を提示するに至ったが、パルマにとっては足りていない」と、両クラブが合意に達していないとの見解を示した。
ただ、Tuttosport紙によると、鈴木本人とは2031年までの契約で基本合意に達しているという。
移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者は先日、鈴木もPSG移籍に前向きと報じた。納得するプランを示されたということなのか。大詰めを迎えつつあるとされる交渉の進展に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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プレミアリーグのクラブやユベントスからの関心が騒がれていた鈴木だが、獲得に最も近いとされるのが、２年連続でチャンピオンズリーグを制しているパリSGだ。総額3300万ユーロ（約60億円）のオファーをパルマに提示したとされる。
ただ、資金力のあるPSGからの求めに、パルマは値札を書き換えたのかもしれない。『Tuttosport』の報道として、専門サイト『Parma Live』が報じたところによると、パルマはボーナス込みで4000万ユーロ（約72億円）を求めたという。パリSGは新たなオファーを準備しているとのことだ。
ただ、Tuttosport紙によると、鈴木本人とは2031年までの契約で基本合意に達しているという。
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