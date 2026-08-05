【スタバ新作レポ】地域と共創する新企画 “点”から“面”へ、青森・群馬・沖縄の魅力をビバレッジで体感
スターバックスは、地域とともに未来を育む新たな取り組み「STARBUCKS JIMOTO PROGRAM」をきょう5日からスタートする。日本上陸30周年を迎える今年、青森県、群馬県、沖縄県の3地域から始動。各地の自然や文化、産業などに着目し、地域の人々とともに生み出した商品や店舗体験を通して、その土地の魅力を届けていく。編集部はメディア向け試飲会に参加し、担当者や各地域のパートナー（店員）の熱い想いを聞き、ビバレッジを実際に味わった。
【写真】リンゴまるかじり！果実ゴロゴロの青森ご当地フラペ
同プログラムは、3年以上かけて育んできた地域とのつながりを、さらに一歩進めるもの。担当者は「地域の皆さまと共感し、新しい価値を生み出していく」ことを大切にしていると説明する。これまでの「1杯1杯のコーヒー」を通じたつながりから、今後は「点」のつながりを「面」の共創へと広げていく考えだ。地域の人が地元の良さを改めて知り、県外から訪れる人にも新たな魅力を伝える。そのきっかけの1つとなるのが、各地域の特色を詰め込んだビバレッジ。
青森では、「いつまでもおいしい青森のりんごを未来へつないでいきたい」という思いから、県内のパートナーで結成された「青森りんご隊」が活動の象徴となっている。青森では秋の定番商品であるアップルパイが他エリアと比べて約30倍売れるというほど、りんごとの結びつきが強い。今回の「青森 やだらめぇりんご アーモンドミルク フラペチーノ」は、そんなりんごの魅力をより身近に感じられる1杯だ。
実際に口にすると、りんごの果肉感が印象的で、まるでりんごそのものを味わっているような食感と風味が広がる。りんごと同じバラ科の植物であるアーモンドを使ったアーモンドミルクとの組み合わせも特徴。商品名の「やだらめぇ」は、南部の言葉「やだら」と津軽の言葉「めぇ」を組み合わせたものだという。青森県産りんごの魅力を1年を通じて楽しめる通年商品で、担当者は「この1杯をきっかけに、地元の人にもおいしいと思ってもらい、地域の魅力を再発見してもらいたい」と話す。県外の人にも、ドリンクを入り口に青森への興味を広げ、未来へ思いをつないでいく狙いがある。りんごの花をイメージしたコースターにも、地域へのこだわりが込められている。
群馬では、雄大な山々や豊かな自然に着目。「森のスターバックス」を象徴に、みなかみ町と連携した取り組みを進める。森林整備の過程で生まれる間伐材を活用したタンブラーを展開するほか、上毛かるたにも登場する「赤城山」「榛名山」「妙義山」の上毛三山をモチーフにした3種類のフラペチーノを用意する。
「群馬 やっぱし赤城山なんさ ストロベリー ヨーグルト フラペチーノ」は、群馬県産の飲むヨーグルトをベースに、赤城山をイメージしたストロベリーの甘酸っぱさを重ねた1杯。ヨーグルトのまろやかさとストロベリーの爽やかな酸味が合わさり、すっきりと飲み進められる味わいだ。榛名山はキウイ、妙義山はパインで表現。特にパインは、甘さと爽やかさがヨーグルトのまろやかさと好相性だという。3種類は県内の店舗で分かれて販売されるため、3つの味を求めて店舗を巡ることが、そのまま群馬の地域を巡る体験にもつながる。
商品名にはそれぞれの山の名前を入れ、「やっぱし」という群馬らしい言葉も採用した。担当者によると、群馬では自分の“推し山”を持つ人も多く、運動会の紅組・白組のように山の名前でチーム分けがされる文化もあるという。味だけでなく、地元の人が「自分の山」として語れる存在を商品に落とし込んだ形だ。
沖縄では、「ゆいまーるアート」がプログラムの象徴となる。「ゆいまーる」は相互扶助や助け合いを意味する沖縄の言葉。地域の人々と海岸のプラスチックごみを拾い集め、その素材をアーティストが小さな魚のオブジェへと生まれ変わらせる。店舗ごとに素材や形が異なる唯一無二の作品で、第1弾として県内12店舗に設置される。
ドリンクでは「沖縄 まーさん黒糖 フローズン ミルクコーヒー」を実飲。「まーさん」は沖縄の言葉で「おいしい」を意味する。沖縄県産黒糖を使い、黒糖をそのまま食べているような食感を残したフローズンミルクに、アイスコーヒーを合わせている。フラペチーノではなくフローズンタイプで、コーヒーが入ることで後味は軽やか。暑い沖縄でもゴクゴク飲みたくなる爽やかさがある。しかもアイスコーヒーは、その日に店舗で提供しているものを使うため、日によってベースの味わいが変わる。何度訪れても、その時々の違いを楽しめる仕掛けだ。
もう1つの「沖縄 まーさん黒糖 アイスミルクティー」は、黒糖、ミルク、ティーが絶妙に”ちゃんぷる”された一体感のある味わい。こちらにも黒糖をそのまま食べているような食感があり、沖縄ならではの食文化を身近に体験できる。フードには沖縄県産シークヮーサーを隠し味に使ったサンドイッチなども登場する。
青森のりんご、群馬の山、沖縄の黒糖と海。3地域の商品に共通するのは、単に「ご当地の味」を再現するのではなく、その土地で暮らす人々が大切にしてきたものを、次の世代へつなげていくという視点だ。5日から始まる「STARBUCKS JIMOTO PROGRAM」は、1杯のドリンクをきっかけに、地域の魅力を再発見し、その先へ足を運ぶ。そんな新しい“地域の楽しみ方”を提案する取り組みとなりそうだ。
【商品概要】（価格はすべて税込）
■青森 やだらめぇりんご アーモンドミルク フラペチーノ
＜持ち帰りの場合＞825円
＜店内利用の場合＞840円
Tallサイズのみ
販売店舗：青森県内スターバックス全店
販売開始日：8月5日（水）〜通年販売予定
■群馬 やっぱし赤城山なんさ ストロベリー ヨーグルト フラペチーノ
＜持ち帰りの場合＞805円
＜店内利用の場合＞820円
Tallサイズのみ
販売店舗：群馬県内スターバックス10店舗
販売開始日：8月5日（水）〜通年販売予定
■群馬 やっぱし榛名山なんさ キウイ ヨーグルト フラペチーノ
＜持ち帰りの場合＞805円
＜店内利用の場合＞820円
Tallサイズのみ
販売店舗：群馬県内スターバックス9店舗
販売開始日：8月5日（水）〜通年販売予定
■群馬 やっぱし妙義山なんさ パイン ヨーグルト フラペチーノ
＜持ち帰りの場合＞805円
＜店内利用の場合＞820円
Tallサイズのみ
販売店舗：群馬県内スターバックス9店舗
販売開始日：8月5日（水）〜通年販売予定
■沖縄 まーさん黒糖 フローズン ミルクコーヒー
＜持ち帰りの場合＞Tall 726円／Grande 771円／Venti 815円
＜店内利用の場合＞Tall 740円／Grande 785円／Venti 830円
販売店舗：沖縄県内スターバックス店舗（一部除く）
販売開始日：8月5日（水）〜通年販売予定
■沖縄 まーさん黒糖 アイスミルクティー
＜持ち帰りの場合＞Tall 628円／Grande 672円／Venti 717円
＜店内利用の場合＞Tall 640円／Grande 685円／Venti 730円
販売店舗：沖縄県内スターバックス店舗（一部除く）
販売開始日：8月5日（水）〜通年販売予定
同プログラムは、3年以上かけて育んできた地域とのつながりを、さらに一歩進めるもの。担当者は「地域の皆さまと共感し、新しい価値を生み出していく」ことを大切にしていると説明する。これまでの「1杯1杯のコーヒー」を通じたつながりから、今後は「点」のつながりを「面」の共創へと広げていく考えだ。地域の人が地元の良さを改めて知り、県外から訪れる人にも新たな魅力を伝える。そのきっかけの1つとなるのが、各地域の特色を詰め込んだビバレッジ。
青森では、「いつまでもおいしい青森のりんごを未来へつないでいきたい」という思いから、県内のパートナーで結成された「青森りんご隊」が活動の象徴となっている。青森では秋の定番商品であるアップルパイが他エリアと比べて約30倍売れるというほど、りんごとの結びつきが強い。今回の「青森 やだらめぇりんご アーモンドミルク フラペチーノ」は、そんなりんごの魅力をより身近に感じられる1杯だ。
実際に口にすると、りんごの果肉感が印象的で、まるでりんごそのものを味わっているような食感と風味が広がる。りんごと同じバラ科の植物であるアーモンドを使ったアーモンドミルクとの組み合わせも特徴。商品名の「やだらめぇ」は、南部の言葉「やだら」と津軽の言葉「めぇ」を組み合わせたものだという。青森県産りんごの魅力を1年を通じて楽しめる通年商品で、担当者は「この1杯をきっかけに、地元の人にもおいしいと思ってもらい、地域の魅力を再発見してもらいたい」と話す。県外の人にも、ドリンクを入り口に青森への興味を広げ、未来へ思いをつないでいく狙いがある。りんごの花をイメージしたコースターにも、地域へのこだわりが込められている。
群馬では、雄大な山々や豊かな自然に着目。「森のスターバックス」を象徴に、みなかみ町と連携した取り組みを進める。森林整備の過程で生まれる間伐材を活用したタンブラーを展開するほか、上毛かるたにも登場する「赤城山」「榛名山」「妙義山」の上毛三山をモチーフにした3種類のフラペチーノを用意する。
「群馬 やっぱし赤城山なんさ ストロベリー ヨーグルト フラペチーノ」は、群馬県産の飲むヨーグルトをベースに、赤城山をイメージしたストロベリーの甘酸っぱさを重ねた1杯。ヨーグルトのまろやかさとストロベリーの爽やかな酸味が合わさり、すっきりと飲み進められる味わいだ。榛名山はキウイ、妙義山はパインで表現。特にパインは、甘さと爽やかさがヨーグルトのまろやかさと好相性だという。3種類は県内の店舗で分かれて販売されるため、3つの味を求めて店舗を巡ることが、そのまま群馬の地域を巡る体験にもつながる。
商品名にはそれぞれの山の名前を入れ、「やっぱし」という群馬らしい言葉も採用した。担当者によると、群馬では自分の“推し山”を持つ人も多く、運動会の紅組・白組のように山の名前でチーム分けがされる文化もあるという。味だけでなく、地元の人が「自分の山」として語れる存在を商品に落とし込んだ形だ。
沖縄では、「ゆいまーるアート」がプログラムの象徴となる。「ゆいまーる」は相互扶助や助け合いを意味する沖縄の言葉。地域の人々と海岸のプラスチックごみを拾い集め、その素材をアーティストが小さな魚のオブジェへと生まれ変わらせる。店舗ごとに素材や形が異なる唯一無二の作品で、第1弾として県内12店舗に設置される。
ドリンクでは「沖縄 まーさん黒糖 フローズン ミルクコーヒー」を実飲。「まーさん」は沖縄の言葉で「おいしい」を意味する。沖縄県産黒糖を使い、黒糖をそのまま食べているような食感を残したフローズンミルクに、アイスコーヒーを合わせている。フラペチーノではなくフローズンタイプで、コーヒーが入ることで後味は軽やか。暑い沖縄でもゴクゴク飲みたくなる爽やかさがある。しかもアイスコーヒーは、その日に店舗で提供しているものを使うため、日によってベースの味わいが変わる。何度訪れても、その時々の違いを楽しめる仕掛けだ。
もう1つの「沖縄 まーさん黒糖 アイスミルクティー」は、黒糖、ミルク、ティーが絶妙に”ちゃんぷる”された一体感のある味わい。こちらにも黒糖をそのまま食べているような食感があり、沖縄ならではの食文化を身近に体験できる。フードには沖縄県産シークヮーサーを隠し味に使ったサンドイッチなども登場する。
青森のりんご、群馬の山、沖縄の黒糖と海。3地域の商品に共通するのは、単に「ご当地の味」を再現するのではなく、その土地で暮らす人々が大切にしてきたものを、次の世代へつなげていくという視点だ。5日から始まる「STARBUCKS JIMOTO PROGRAM」は、1杯のドリンクをきっかけに、地域の魅力を再発見し、その先へ足を運ぶ。そんな新しい“地域の楽しみ方”を提案する取り組みとなりそうだ。
【商品概要】（価格はすべて税込）
■青森 やだらめぇりんご アーモンドミルク フラペチーノ
＜持ち帰りの場合＞825円
＜店内利用の場合＞840円
Tallサイズのみ
販売店舗：青森県内スターバックス全店
販売開始日：8月5日（水）〜通年販売予定
■群馬 やっぱし赤城山なんさ ストロベリー ヨーグルト フラペチーノ
＜持ち帰りの場合＞805円
＜店内利用の場合＞820円
Tallサイズのみ
販売店舗：群馬県内スターバックス10店舗
販売開始日：8月5日（水）〜通年販売予定
■群馬 やっぱし榛名山なんさ キウイ ヨーグルト フラペチーノ
＜持ち帰りの場合＞805円
＜店内利用の場合＞820円
Tallサイズのみ
販売店舗：群馬県内スターバックス9店舗
販売開始日：8月5日（水）〜通年販売予定
■群馬 やっぱし妙義山なんさ パイン ヨーグルト フラペチーノ
＜持ち帰りの場合＞805円
＜店内利用の場合＞820円
Tallサイズのみ
販売店舗：群馬県内スターバックス9店舗
販売開始日：8月5日（水）〜通年販売予定
■沖縄 まーさん黒糖 フローズン ミルクコーヒー
＜持ち帰りの場合＞Tall 726円／Grande 771円／Venti 815円
＜店内利用の場合＞Tall 740円／Grande 785円／Venti 830円
販売店舗：沖縄県内スターバックス店舗（一部除く）
販売開始日：8月5日（水）〜通年販売予定
■沖縄 まーさん黒糖 アイスミルクティー
＜持ち帰りの場合＞Tall 628円／Grande 672円／Venti 717円
＜店内利用の場合＞Tall 640円／Grande 685円／Venti 730円
販売店舗：沖縄県内スターバックス店舗（一部除く）
販売開始日：8月5日（水）〜通年販売予定