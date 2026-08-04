『VIVANT』が「Tver」の“歴代最高記録”塗り替え 887万回再生で『silent』上回る
堺雅人主演のTBS系日曜劇場『VIVANT(2026)』（毎週日曜 後9：00）第1話（7月26日放送）が、民放公式テレビ配信サービス「TVer」の、配信開始後8日間再生数で887万回を突破し、同サービスで配信された全番組における単一エピソードの歴代最高記録を更新した。
【写真】「裏切り者!?」ネットがざわついた『VIVANT』のある登場人物
「TVer」では基本的に、番組を地上波放送終了後から1週間配信しており、再生数は配信開始日と配信終了日を含む8日間で集計している。『VIVANT(2026)』第1話は、この集計期間で887万再生を記録し、単一エピソードの歴代最高記録を塗り替えた。
また、第1話は配信開始から5日間で642万再生を突破。これまで歴代最高だった、2022年放送の木曜劇場『silent』（フジテレビ系）第4話の582万再生を上回り、この時点でも歴代1位を更新していた。
同作は、2023年に放送された『VIVANT』の続編として制作された日曜劇場。主演の堺雅人を中心に壮大なスケールで描かれるストーリーが話題を集め、地上波放送に加え、同サービスでも高い視聴数を記録している。
現在「TVer」では、第1話と第2話に加え、撮影の舞台裏に迫るオリジナル番組『VIVANT-Adventure Log-』も配信中で、ドラマ本編とあわせて制作の裏側を楽しめる内容となっている。
【写真】「裏切り者!?」ネットがざわついた『VIVANT』のある登場人物
「TVer」では基本的に、番組を地上波放送終了後から1週間配信しており、再生数は配信開始日と配信終了日を含む8日間で集計している。『VIVANT(2026)』第1話は、この集計期間で887万再生を記録し、単一エピソードの歴代最高記録を塗り替えた。
同作は、2023年に放送された『VIVANT』の続編として制作された日曜劇場。主演の堺雅人を中心に壮大なスケールで描かれるストーリーが話題を集め、地上波放送に加え、同サービスでも高い視聴数を記録している。
現在「TVer」では、第1話と第2話に加え、撮影の舞台裏に迫るオリジナル番組『VIVANT-Adventure Log-』も配信中で、ドラマ本編とあわせて制作の裏側を楽しめる内容となっている。