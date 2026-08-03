ロイヤルホストのモーニング食べ放題をグルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「神コスパ！」
人気グルメYouTuberの山崎NANAが、「ロイヤルホストのモーニング食べ放題がコスパ最強でヤバすぎた！豪華すぎる朝食バイキングで朝から幸せを感じた爆食女」と題した動画を公開した。動画では、ロイヤルホストの一部店舗で実施されているモーニングビュッフェを訪れ、その豪華なラインナップと圧倒的なコストパフォーマンスをレビューしている。
店内に入ると、新鮮なサラダコーナーをはじめ、和洋中の種類豊富なおかずがずらりと並ぶ。1巡目のプレートに様々なおかずを盛り付けた山崎は、定番の和食から実食。ふっくらとやわらかいサバの塩焼きや、甘い玉子焼きにピリッとした明太子の組み合わせなど、一品一品のクオリティの高さを絶賛。「洋な雰囲気のお店だけど和食も充実している」と、バリエーションの豊かさを評価した。
2巡目には、通常メニューでも人気だというビーフカレーや、専用オーブンで焼き上げるパンが登場。スパイシーかつフルーティなこだわりのカレーに「一度食べたらもう病みつき」とスプーンを進める。さらに、綺麗に焼き上げたことでバターの香りが引き立つ王道のクロワッサンには、至福の表情を浮かべた。
動画の終盤では、満を持して大人気メニューのパンケーキが登場。薄いのに分厚いパンケーキ並みのふわふわ食感を持つ逸品に、たっぷりとバターとメープルシロップをかけて頬張る姿が収められている。「パンケーキ食べ放題だけでも価値がある」と、その特別感を強調した。
ホテル併設店舗ならではの綺麗な店内で味わえる、ロイヤルホストのモーニングビュッフェ。山崎は「この内容で2000円は神コスパ」と大満足で締めくくった。優雅で贅沢な朝のひとときを過ごしたい方は、ぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。
店内に入ると、新鮮なサラダコーナーをはじめ、和洋中の種類豊富なおかずがずらりと並ぶ。1巡目のプレートに様々なおかずを盛り付けた山崎は、定番の和食から実食。ふっくらとやわらかいサバの塩焼きや、甘い玉子焼きにピリッとした明太子の組み合わせなど、一品一品のクオリティの高さを絶賛。「洋な雰囲気のお店だけど和食も充実している」と、バリエーションの豊かさを評価した。
2巡目には、通常メニューでも人気だというビーフカレーや、専用オーブンで焼き上げるパンが登場。スパイシーかつフルーティなこだわりのカレーに「一度食べたらもう病みつき」とスプーンを進める。さらに、綺麗に焼き上げたことでバターの香りが引き立つ王道のクロワッサンには、至福の表情を浮かべた。
動画の終盤では、満を持して大人気メニューのパンケーキが登場。薄いのに分厚いパンケーキ並みのふわふわ食感を持つ逸品に、たっぷりとバターとメープルシロップをかけて頬張る姿が収められている。「パンケーキ食べ放題だけでも価値がある」と、その特別感を強調した。
ホテル併設店舗ならではの綺麗な店内で味わえる、ロイヤルホストのモーニングビュッフェ。山崎は「この内容で2000円は神コスパ」と大満足で締めくくった。優雅で贅沢な朝のひとときを過ごしたい方は、ぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
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