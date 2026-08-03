先月末、日米財務当局が協調して為替介入を行ったことを、片山財務相が3日朝、明らかにしました。経済部・財務省担当の児玉夏穂記者が解説します。

■単独介入では円安の流れ止まらず

――円安の流れがずっと続いていた

円相場の動きを表したグラフでは、急に下がっている部分があります。このタイミングで、政府・日銀による11兆円を超える為替介入が行われました。

しかし、その後も円安は進みつづけ、7月下旬にはおよそ39年7か月ぶりとなる1ドル＝163円台後半まで円安が進みました。

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そのようななかで、アメリカ東部時間の先月31日に、日本だけでなく、アメリカの財務当局と一緒に、円買いの協調介入が行われたということです。

――前回は日本単独で介入、今回はなぜアメリカと協調介入

単独介入では、円安の流れは止まらず、およそ1か月半でこの時の介入の効果はなくなってしまいました。

円安が是正されるどころか、さらに進む状況となり単独介入では円安を止められないと、協調介入に踏み切ったとみられます。

■「日本政府の財政方針を受け入れているわけではない」

――アメリカはなぜ日本のために動いた

トランプ大統領は「友情の証しだ」と話していましたが、本音ではそうではないようです。

アメリカ政治に詳しい小谷哲男教授は、「実際には、アメリカの利益を守るための行動で、決して今の日本政府の財政方針を受け入れているわけではない」と話します。

高市政権の掲げる「責任ある積極財政」のもと、今後もさらに円安が進むとして、「日本国債の暴落が飛び火して、アメリカの金利がさらに上がってしまわないよう、アメリカは、中間選挙まで3か月となるこのタイミングで協調介入した」としています。

■円安是正のカギは財政悪化の懸念払拭

小谷さんは「今後、高市政権の財政・金融政策への懸念が直接、アメリカから出てくることもあり得る」とも話しています。

高市政権では、成長投資や消費減税など、多額の財源を必要とする財政政策を今後、行おうとしています。

具体的な財源を示すことが、市場の信認につながりますが、財務省幹部からは「現段階でなかなか具体的な財源を示すことは難しく、年末にかけての予算編成作業で確保するしかない」と見通しの厳しさをにじませる声もあります。

為替介入は、あくまで一時的な「火消し」にすぎず、根本的な円安要因の解決にはなっていません。