PHEVとガソリン車廃止＆「ナイトシェード」のエクステリアを変更

トヨタは2026年8月3日、ミドルサイズSUV「ハリアー」の一部改良モデルを発表しました。



同日より販売を開始しています。

ハリアーは1997年にデビューしたミドルサイズSUVです。クーペ風の流麗なスタイリングと高級セダンのような乗り心地、上質なインテリアを兼ね備え、現在まで続く都市型SUV人気を牽引するモデルとして支持を獲得しました。

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現行型は4代目で、2020年6月に発売。クーペ風のスタイルはそのままに、精悍なスタイルへと刷新。また、「TNGA GA-K」プラットフォームの採用で、クルマとしての基本性能も大幅に引き上げています。

さらに先進機能「トヨタ セーフティ センス」もさらなるアップデートも図り、安全性能も向上しています。

ボディサイズは、全長4740mm×全幅1855mm×全高1660mmで、ホイールベースは2690mm。歴代モデルで支持されてきたちょうどいいサイズをそのまま維持しています・

パワートレインは当初、2リッターガソリン、2.5リッターガソリンハイブリッド（HEV）、高性能な2.5リッタープラグインハイブリッド（PHEV）を設定し、それぞれに2WDと電子制御4WD「E-Four」を用意します。

今回、モデルイヤー7年目となる一部改良では、2リッターガソリンモデルと2.5リッターPHEVモデルを廃止し、2.5リッターHEVのみとなりました。

また、全車にアクセサリーコンセント（AC100V・1500W／非常時給電システム＋外部給電アタッチメント付き／ラゲージ右側1個）を標準装備することで、使い勝手を高めています。

さらに、2025年6月に追加されたブラック仕上げの特別仕様車「Z“Leather Package・Night Shade”（ナイトシェード）」および「Z“Night Shade”」では、外装のデザインも変更されています。

フロントは、ヘッドライト下部のモールを漆黒メッキに変更するとともに、中央グリルのデザインを横桟基調からメッシュタイプに変更。バンパーロアのメッキモールも漆黒メッキに変更し、さらにスタイリッシュな表情を演出しました。

ボディサイドは、専用のブラックステンレスのウインドウモールを装備。ドアハンドル、ドアミラーもボディ同色とし、スポーティな装いに一新しています。

リアも同様に、リアバンパーメッキモールを漆黒メッキとしたほか、ブラックメッキのマフラーカッター、ブラックエクステンションを備える専用のLEDテールランプを装備し、存在感を高めています。

このほか、アルミホイールは変更ありませんが、ブラック塗装のホイールナットを採用し、ブラック一色とした専用エクステリアとの調和を図っています。

一部改良を行ったハリアーの価格（消費税込）は、439万6700円から556万1600円に設定されています。