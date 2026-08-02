台湾総代理店の和泰汽車は2026年7月24日、特別仕様車「カローラスポーツ 60周年エディション」を正式発表しました。専用のエクステリアパーツを採用することで、記念モデルとしての特別感とスポーティなスタイルをより一層引き立てています。

「カローラ」シリーズは1966年の誕生以来、世界150以上の国と地域で親しまれ、世界累計販売台数は5000万台を突破しています。

【画像】超カッコいい！ これが特別な「カローラ」です！（7枚）

このカローラ誕生60周年という節目の年に発表されたカローラスポーツ 60周年エディションでは、外観には「The 60th」の文字を刻んだ限定の記念エンブレムと、流線型の専用サイドデカールが施されました。

フロントフェンダー部分に配された記念エンブレムに加え、フロントドア下部からリヤドアにかけて伸びるサイドデカールには「COROLLA」のロゴとゴールドのアクセントラインがあしらわれており、ハッチバック特有のスポーティさを損なうことなく鮮烈な存在感を放ちます。

パワートレインには2リッターダイナミックフォースガソリンエンジンを搭載し、従来のカローラスポーツが持つ低重心ボディとサスペンション設定を踏襲。リニアなパワー出力と軽快なハンドリング性能を両立しつつ、エンジンや足回りといった基本性能はそのまま引き継がれています。

安全面においては、最新の予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense（TSS）3.0」を標準装備。充実した先進運転支援機能により、日常の街乗りから長距離ドライブまで高い安全性を確保します。

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台湾でのカローラスポーツ 60周年エディションの価格は96万9000台湾ドル、日本円で約479万円です（2026年7月末時点のレート）。すでに台湾全土のトヨタディーラーにて販売が開始されています。