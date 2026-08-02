「株主優待のおかげで、年間約20万〜30万円の節約はできていると思います」

【写真】達人が伝授、30万円以下で購入できる「注目の株主優待」

こう語るのは主婦投資家のみさむーさん。株主優待とは、企業が株主に感謝して各種特典を提供する制度。自社製品をはじめ、割引券やサービス券、食品や日用品、QUOカードなど優待内容は多岐にわたる。

外食・買い物・交通費まで優待が大活躍

「投資対象としているのは身近で利用する優待銘柄です。外食、スーパー、衣料、家電などの分野の株主優待をフル活用。物価高の今、家計は大助かりですよ」（みさむーさん、以下同）

交通費もおトクを狙い、JR西日本などの鉄道会社の株主優待がお気に入り。

「私は九州在住で実家は関西。帰省する際、JR西日本の株主優待を使うと新幹線が半額になるんです。JR九州の株主優待も使い、こちらは九州の他県で暮らす夫の実家帰省用。同様の特典を得られます」

映像サービスのサブスクにも賢く活用している。

「サイバーエージェントやU―NEXT HOLDINGSの株主優待は、それぞれ『ABEMA Prime』や『U―NENT』が一定期間無料で見られます」

年間200銘柄以上の株主優待を取得し、無理なく節約しながら暮らしを楽しむ。そんな日々を送る主婦投資家まみさんのイチ推し銘柄が、パルグループホールディングス（HD）。同社は衣料ブランドや生活雑貨「3COINS」を展開している。

「パルグループHDの株主優待は系列の高級宿泊施設を対象とした宿泊料金50％割引券です。1泊4名までOKのため、家族で利用し、旅行、食事、温泉など最高の時間を楽しめました」（まみさん、以下同）

おトクを逃さない！ 株主優待のコツ

株主優待の新しい流れのひとつ、「プレミアム優待倶楽部」にも注目する。

「企業ごとに付与される『WILLsCoin』という共通ポイントを使い、食品・日用品・家電・旅行・体験など9000種類以上の優待品と交換できるサービスになります。導入している企業は約100社。従来の優待品のあり方とは異なり、自分の欲しいものを自由に選べるので満足度は高いでしょう」

株主優待を受けるには、各銘柄の「権利確定日」までに必要株数を購入・保有していることが条件になる。

「例えば3月末が権利確定日の場合、その日が近づくと優待目的の買いが入りやすいんです。ですから、安く買うには前もって購入しておくべきです」（みさむーさん、以下同）

優待銘柄は自分名義だけで保有するより、証券口座を分けて家族名義で分散保有したほうがおトクなケースもあるそう。

「優待が100株以上で2000円相当、300株以上で3000円相当の割引券だった場合、1人で300株保有は3000円相当なのに対し、家族3人がそれぞれ100株保有すれば2000円相当×3人分で6000円相当となるんですよ」

一方、優待投資（株主優待を目的にした投資）の注意点も頭に入れておこう。

「優待欲しさに株価の高い株を無理に買わないこと。余裕資金の範囲内での投資が鉄則です。また優待内容だけでなく企業の業績をチェック、株価下落や優待改悪のリスクを避けるようにしましょう」（まみさん）

30万円以下で購入できる注目の株主優待

企業名（銘柄コード）と最低購入代金（2026年6月30日時点）。（1）事業内容（2）権利確定日（3）優待内容

みさむーさんのおすすめ

イオンファンタジー（4343）25万9000円

（1）イオングループのモールを軸にアミューズメント施設を展開。（2）2月末・8月末。（3）2月末は100株以上保有で2000円分の優待券＋魚沼産コシヒカリ3キロ、8月末は100株以上保有で2000円分の優待券がもらえる。

すかいらーくホールディングス（3197）28万300円

（1）ファミレス「ガスト」「バーミヤン」「夢庵」などを展開。「資さんうどん」も新しくグループ入り。（2）6月末・12月末。（3）100株以上の保有で食事割引券2000円分を年2回もらえる。300株以上保有の場合は同5000円分×2回。

エイチ・ツー・オー・リテイリング（8242）28万5450円

（1）近畿地方を中心に百貨店や食品スーパーを展開。（2）3月末・9月末。（3）100株以上の保有で阪急百貨店や阪神百貨店での買い物が10％割引（食料品等は5％割引）になる優待券5枚を年2回もらえる。同券は「関西スーパー」や「イズミヤ」などグループのスーパーでも5％割引で使える。

ヤマダホールディングス（9831）6万5770円

（1）家電量販店「ヤマダデンキ」を展開。（2）3月末・9月末。（3）3月末に500円分、9月末に1000円分の割引券（税込み1000円以上購入ごとに500円券1枚利用可能）がもらえる。家電だけでなく、店舗併設の食品や日用品などの購入も対象となる。

ライオン（4912）17万1450円

（1）トイレタリー用品メーカー。（2）12月末。（3）新製品を中心とした自社詰め合わせセット。100株以上、継続保有1年以上（6月・12月の株主名簿に連続3回以上記載）が条件となる。

西日本旅客鉄道（9021）27万2500円

（1）JR西日本。（2）3月末。（3）100株以上で鉄道優待券1枚。同券の利用により山陽新幹線・北陸新幹線（JR西日本管内）や特急・在来線の乗車券・特急券が片道一律5割引きになる。お盆や年末年始も利用可能。

U-NEXT HOLDINGS（9418）16万4800円

（1）映像サービス「U-NEXT」を運営。（2）2月末・8月末。（3）100株以上の保有で「U-NEXT」の視聴が90日間無料になる。加えて、有料作品に使える1000円分のポイントも付与される。

まみさんのおすすめ

パルグループホールディングス（2726）14万7200円

（1）女性衣料ブランドや生活雑貨「3COINS」を展開。（2）2月末。（3）100株以上の保有で同社系列宿泊施設の宿泊料金が50％割引となる優待券を2枚もらえる。1枚あたり最大4名まで対象。

シンシア（7782）4万5400円

（1）コンタクトレンズの製造・卸。（2）12月末。（3）自社ブランド商品販売サイトの特別優待券。100株以上の保有（1年以上）で割引券（1万円の購入で3000円引き）が4枚もらえる。

楽天グループ（4755）7万5340円

（1）ネット通販をはじめ、金融、旅行など幅広いサービスを展開。（2）12月末。（3）100株以上の保有で「楽天モバイル」の音声＋データプラン（30GB／月）を半年間無料で利用できる。

クリエイト・レストランツ・ホールディングス（3387）7万3600円

（1）「磯丸水産」「かごの屋」「しゃぶ菜」「デザート王国」などの外食チェーンを展開。（2）2月末・8月末。（3）100株の保有で年間3000円分（1500円×2）の自社グループ食事券がもらえる。

ツルハホールディングス（3391）20万5800円

（1）「ツルハドラッグ」「ウエルシア」などのドラッグストアチェーンを展開。（2）2月末。（3）100株以上の保有で自社グループ商品券5000円分がもらえる。

ビックカメラ（3048）16万5300円

（1）家電量販店「ビックカメラ」を展開。（2）2月末・8月末。（3）100株以上の保有で年間3000円分の買い物優待券（1000円券）がもらえる（2月末1000円券×2枚、8月末1000円券×1枚）、継続保有で割増有り。

北の達人コーポレーション（2930）1万1600円

（1）化粧品や健康食品のネット通販。（2）2月末・8月末。（3）100株以上の保有で高単価の自社化粧品と、金券3000円分がもらえる。

※株式投資には元本割れなどのリスクがあり、株価・最低購入代金・株主優待の内容は変更される場合があります。

教えてくれたのは…まみさん 40代、子ども2人の主婦投資家。夫とともに株主優待狙いの優待投資に取り組む。個別株投資歴は10年以上。年間200銘柄以上の株主優待を取得している。ブログ「まみの株主優待生活」を運営。

取材・文／百瀬康司

週刊女性2026年8月11日号