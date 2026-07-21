フランス代表のFWキリアン・エムバペが放った衝撃の“ロケット弾”が、FIFAワールドカップ2026の大会最優秀ゴール候補にノミネートされた。

【映像】エムバペの「27m衝撃ロケット弾」（実際の様子）

スペイン代表の16年ぶり二度目の優勝で幕を閉じたFIFAワールドカップ2026。史上最多の104試合で同じく史上最多の308ゴールが生まれた中、7月21日からFIFA公式サイトでは大会最優秀ゴールを決めるファン投票がスタートしている。

史上初となる2大会連続の得点王に輝いたエムバペが今大会で記録した10ゴールのうち、FIFAがベストゴール賞にノミネートしたのは、セネガル戦（グループステージ第1節）で生まれた衝撃弾だ。

敵陣中央でゴールを背にした状態でルーズボールを拾ったエムバペは、すぐさま前を向くと迷わず右足を一閃。ゴールまで約27メートルの距離があったにもかかわらず、放たれた強烈な弾丸シュートは一直線にゴール左上へと突き刺さった。

FIFAはノミネート理由について、「フレンチ・ロケット。レ・ブルー（フランス代表の愛称）のスター選手が、30ヤード（約27メートル）の距離から猛烈なシュートを放ち、セネガルを退けた」と称賛している。

この衝撃的な一撃は当時、海外サッカーファンもSNS上で大興奮。「凄まじいな」「なんてクレイジーなゴールだ」「信じられないな」「まるでミサイルだ」「もはや非現実的」「クルトワでも取れないな」「早送りみたいな一撃」と、その異次元の威力に度肝を抜かれるコメントが殺到していた。

優勝が期待される中でフランス代表は4位に終わったものの、W杯通算得点数を歴代最多の「22」まで伸ばしたエムバペは、間違いなく大会を彩った主役の1人だった。

なお、最優秀ゴールを決めるファン投票は、7月27日まで受け付けられている。

（FIFAワールドカップ2026）

