サッカーの北中米ワールドカップで優勝したスペイン代表が、歓喜の瞬間に写りこんだ米国のトランプ大統領をきれいさっぱり消してみせ、海外のファンが驚きの声を上げている。

19日（日本時間20日）に米ニューヨークで行われた決勝で、スペインは1-0でアルゼンチンを破った。表彰式ではトロフィーを掲げる瞬間まで、米国のトランプ大統領が表彰台に“居座る”異例の光景が。ただスペイン代表が公式Xで公開した記念写真には、喜ぶ代表メンバーしか映っていなかった。画像加工で消したとみられ、世界のファンはXに驚きの声を並べた。

「スペインが写真からトランプを消しゴムマジックしてる（笑）」

「っていうかそもそも、なんであいつがその写真に写ってたんだよ」

「なんでそこに居たんだよ。自分もチームの一員だと思ってたんか？」

「FIFAもやってたぞ（笑）」

「今世紀最高のトリミングだ」

「トランプ、VAR判定。審議の結果、退場決定」

「その画像編集者、マジでいい仕事したな」

「そりゃ消すだろ。別にトランプのための写真じゃないんだから。あいつは何でも自分中心に回ってると思ってるみたいだけど、残念ながら大勘違いだ」

表彰式でのトランプ大統領は、FIFAのインファンティーノ会長とともに選手にメダルを授与。続けて優勝トロフィーをスペインのロドリ主将に手渡した。ただ、チームメートと共にトロフィーを掲げたいロドリが、壇上中央から中々動こうとしないトランプ大統領に向かって退くよう促す一幕が。それでもステージの端に移動しただけで、記念写真の瞬間まで降りることはなかった。



（THE ANSWER編集部）