元NHK・中川安奈アナ、ノースリーブニットで色気抜群「清楚な女の子」「あまりにも美しすぎます」
フリーアナウンサーの中川安奈が19日にInstagramを更新。ノースリーブニットのオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】抜群スタイルの全身ショット
中川が「レモンイエローで朝から気分が上がりました」と投稿したのは、出演番組の収録スタジオで撮影されたオフショット。写真には、レモンイエローのノースリーブニットでカメラを見つめる様子が収められている。
彼女のオフショットにファンからは「清楚な女の子」「爽やかですね」「あまりにも美しすぎます」「めっちゃくちゃ可愛い〜」などの声が集まっている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職し、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」Instagram（＠nakagawa.anna1022）
【別カット】抜群スタイルの全身ショット
中川が「レモンイエローで朝から気分が上がりました」と投稿したのは、出演番組の収録スタジオで撮影されたオフショット。写真には、レモンイエローのノースリーブニットでカメラを見つめる様子が収められている。
彼女のオフショットにファンからは「清楚な女の子」「爽やかですね」「あまりにも美しすぎます」「めっちゃくちゃ可愛い〜」などの声が集まっている。
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職し、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」Instagram（＠nakagawa.anna1022）