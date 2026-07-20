「さすがにリスペクトを欠く」大会MVPのスペイン代表MFに対し…アルゼンチンのファンがまさかの“非礼”【W杯】
［北中米W杯・決勝］スペイン １−０ アルゼンチン／７月19日／ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム
さすがに「リスペクトを欠く」行為だ。
現地７月19日にニューヨークで開催された北中米ワールドカップの決勝で、スペイン代表が前回王者のアルゼンチンを１―０で撃破。16年ぶり二度目の優勝を飾った。
延長戦にもつれ込む死闘を演じた両チームの選手たちには、拍手を贈りたい。ただ、試合終了後の衝突とともに残念だったのは、表彰式でのあるシーンだ。
ゴールデンボール賞（大会MVP）に輝いたスペイン代表のMFロドリが登壇すると、アルゼンチン・サポーターから「メッシ・コール」が巻き起こったのだ。自分たちの大エース、リオネル・メッシの方がその賞に相応しいと言わんばかりにだ。
決勝の表彰式という場でこうした行為をするのは、非礼と言えるだろう。
ちなみに、そのメッシは次点のシルバーボールに輝いている。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】
さすがに「リスペクトを欠く」行為だ。
現地７月19日にニューヨークで開催された北中米ワールドカップの決勝で、スペイン代表が前回王者のアルゼンチンを１―０で撃破。16年ぶり二度目の優勝を飾った。
延長戦にもつれ込む死闘を演じた両チームの選手たちには、拍手を贈りたい。ただ、試合終了後の衝突とともに残念だったのは、表彰式でのあるシーンだ。
ゴールデンボール賞（大会MVP）に輝いたスペイン代表のMFロドリが登壇すると、アルゼンチン・サポーターから「メッシ・コール」が巻き起こったのだ。自分たちの大エース、リオネル・メッシの方がその賞に相応しいと言わんばかりにだ。
決勝の表彰式という場でこうした行為をするのは、非礼と言えるだろう。
ちなみに、そのメッシは次点のシルバーボールに輝いている。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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