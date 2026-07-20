DAZNがトランプ大統領の動画を投稿した

スペイン代表は現地7月19日に行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）の決勝でアルゼンチン代表に1-0で勝利し、優勝を果たした。

DAZNは、決勝の試合前にトランプ大統領がVIPボックスで優勝トロフィーを素手で触る動画を投稿。ファンからは「気軽に触るな」と批判の声が相次いでいる。

北中米W杯は決勝が行われ、スペインが優勝を果たした。その大一番の試合前、VIPボックスに姿を見せたトランプ大統領が、優勝トロフィーを素手で触るシーンが捉えられ、DAZNによって動画が公開された。

サッカー界においては、優勝チーム以外がトロフィーに触れないという伝統的な慣習が存在する。そうした背景があるなかで、容易にトロフィーに触れる姿が公開されたことで、大きな波紋を広げている。

慣習に反する振る舞いに対し、SNS上では「気軽に触るな」「やめてくれ」「汚い手で触るな」「嫌悪感しかない」「品の欠片も無いなほんと」「なんか嫌」と、厳しい批判のコメントが多数寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）