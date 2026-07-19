「10ゴールはエグい」エムバペの56年ぶり偉業に止まぬ賛辞　レジェンドに並ぶ史上4人目の1大会2桁得点は「本当に別格」「痺れる」【W杯】

エムバペのW杯通算得点は22。次回大会でさらに記録を伸ばすだろう(C)Getty Images

サッカー界に新たな歴史が刻まれた。

フランス代表のキリアン・エムバペが、北中米ワールドカップ3位決定戦のフランス−イングランド戦で今大会10ゴール目を記録し、1970年大会のゲルト・ミュラー（西ドイツ）以来56年ぶり史上4人目となる「1大会2桁得点」の偉業を達成した。

【動画】エムバペが1大会10得点の歴史的快挙！イングランドで挙げた2ゴールの映像を見る

フランスは前半で4点のビハインドを背負う苦しい展開の中、後半に反撃を開始。エムバペが48分にミカエル・オリーセのラストパスを受けて今大会9点目を叩き込むと、54分にブラッドリー・バルコラが加点。さらに66分にはワンツーの戻しを受けたエムバペが冷静に左足で今大会10点目を流し込んだ。

試合は最終的に4−6でイングランドに敗れたものの、計10点が生まれたゴールラッシュにファンも興奮。「逆転への執念と王者の風格、本当に痺れる」「この試合おもろい」といった声がネット上に踊った。エムバペの快挙についても「本当に別格」「10ゴールはエグい」などと多くの称賛が寄せられた。