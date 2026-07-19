「レオは必ず点を取る。得点記録より明日の試合に出たかった」仏主将エムバペが吐露。勇退名将への罪悪感「裏切ったように見える」【W杯３決】
フランス代表が現地７月18日、北中米ワールドカップの３位決定戦で、イングランド代表と対戦。４−６で史上稀に見る大激戦を落とした。
開始３分で先制点を許したのを皮切りに失点を重ね、まさかの０−４で前半終了。それでもハーフタイムに４枚替えし、猛反撃。キリアン・エムバペの２発などで、イングランドに肉薄したが、逆転には至らず、ディディエ・デシャン監督のラストマッチを飾ることはできなかった。
フランス紙『Le Parisien』によれば、27歳の主将エムバペは試合後、無念さを滲ませ、こう語った。
「監督を思うと残念だ。彼のために何かをしたかった。残念ながら、前半のプレーを見ると、僕たちが監督を裏切ったように見えてしまう。そんな印象を与えたくはなかった。彼が成し遂げてくれた全てに感謝したい。この一戦がディディエ・デシャンの伝説を汚すことは決してない」
個人としてはリオネル・メッシを抜き、今大会最多の10ゴール、W杯通算でも最多の22ゴールに伸ばした。ただ、欲しいのはチームタイトル。個人の名誉は二の次だ。
「レオは常にゴールを決めているし、明日も必ず取るはずだ。歴代最多得点者にならずに、明日の試合に出場したかった」
メッシを擁するアルゼンチンは19日、同国史上初の連覇を懸けてスペインと対戦する。以前、パリ・サンジェルマンでエムバペと共闘した39歳の英雄は、元チームメイトが更新した記録を抜き返すのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
開始３分で先制点を許したのを皮切りに失点を重ね、まさかの０−４で前半終了。それでもハーフタイムに４枚替えし、猛反撃。キリアン・エムバペの２発などで、イングランドに肉薄したが、逆転には至らず、ディディエ・デシャン監督のラストマッチを飾ることはできなかった。
フランス紙『Le Parisien』によれば、27歳の主将エムバペは試合後、無念さを滲ませ、こう語った。
個人としてはリオネル・メッシを抜き、今大会最多の10ゴール、W杯通算でも最多の22ゴールに伸ばした。ただ、欲しいのはチームタイトル。個人の名誉は二の次だ。
「レオは常にゴールを決めているし、明日も必ず取るはずだ。歴代最多得点者にならずに、明日の試合に出場したかった」
メッシを擁するアルゼンチンは19日、同国史上初の連覇を懸けてスペインと対戦する。以前、パリ・サンジェルマンでエムバペと共闘した39歳の英雄は、元チームメイトが更新した記録を抜き返すのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！