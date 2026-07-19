イングランド・プレミアリーグのチェルシーがW杯北中米大会で活躍しているイングランド代表MFモーガン・ロジャーズ（23＝アストンビラ）を獲得したと英BBC放送など複数のメディアが報道。移籍金は英国人史上最高額となる1億1700万ポンド（約255億6600万円）になったという。

BBCはロジャーズがチェルシーと6年契約を結び、さらに1年間の延長オプションを付けたと報道。米国で開催中のW杯から帰国後の月曜日（20日）にメディカルチェックを受ける予定だとした。

報じられた移籍金は1億1700万ポンドとなり、これは今夏マンチェスターCがノッティンガムFからイングランド代表MFアンダーソンを獲得した1億1600万ポンドという移籍金を上回り英国人史上最高額になったと伝えた。

さらに英スカイスポーツは「これはチェルシーのクラブ史上最高額の移籍金となる見込みで、2023年にブライトンからカイセドを獲得するために支払った1億1500万ポンドを上回ることになる」とした。

ロジャーズは昨季アストンビラで公式戦55試合に出場し、14得点11アシストと活躍。開催中のW杯でも6試合に出場するなど2大会ぶりの4強進出に貢献。準決勝のアルゼンチン戦ではアシストも記録した。

また、アーセナルもロジャーズ獲得に動いていると複数のメディアで報じられていたが英スカイスポーツによると「最優先ターゲットとしていたが“最高額”という金額を支払う意思がなく、チェルシーへの移籍が決定した」と伝えた。