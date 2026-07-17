»ÖÂº½ß¡¢¡ÈÎÞ¤Ü¤¯¤í¡É¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù½é»²Àï¤Ç¤Î¡Èµ¤¤Å¤¡É¸ì¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»ÖÂº½ß¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à º²¤Î·èÀï¡Ù¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£º£ºî¤«¤é¥·¥ê¡¼¥º¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»ÖÂº¤¬¡¢ºîÉÊ¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÌò¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥´¡¼¥ë¥É¥Ô¥¢¥¹¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Ê»ÖÂº½ß
¡¡º£ºî¤«¤é¥·¥ê¡¼¥º¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»ÖÂº¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬Ì¡²è¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ÇËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë°¼Ô¤µ¤ó¤ÎÎÏ¡Ü¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Â¤·Á¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë¤¬ºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¿®¤ÎÆ±À¤Âå¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¼ã¤ÃÎ¾¡¦ÌØ×÷¡Ê¤â¤¦¤Æ¤ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌØ×÷¤Ã¤ÆÎÞ¤Ü¤¯¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Î°ÌÃÖ¤ÈÂç¤¤µ¡¢¸«¤¨Êý¤ß¤¿¤¤¤ÊÉôÊ¬¤Ï¥«¥á¥é¥Æ¥¹¥È¤ä°áÁõ¹ç¤ï¤»¤«¤éµ¤¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¡Ø¤Ä¤±¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¤Ã¤ÆÃæ¤Çºî¤Ã¤¿ÎÞ¤Ü¤¯¤í¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Ìò¤Å¤¯¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢»ÖÂº¤Î¤Û¤«¡¢»³ùõ¸¿Í¡¢µÈÂôÎ¼¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¿ÀÈøÉö¼î¡¢»³ÅÄÍµµ®¡¢»°µÈºÌ²Ö¡¢ºä¸ý·ûÆó¡¢ËÀî±Ù»Ê¡¢Í×½á¡¢¾®·ª½Ü¡¢º´Æ£¿®²ð´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£¥¥ã¥¹¥È11¿Í¤¬½¸·ë¤¹¤ë¹ë²Ú¤ÊÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸¶ÂÙµ×»á¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥ºÂè5ÃÆ¡£Ãæ¹ñ½Õ½©Àï¹ñ»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Å·²¼¤ÎÂç¾·³¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤òÊú¤¯ÀïºÒ¸É»ù¤Î¾¯Ç¯¡¦¿®¤È¡¢Ãæ²ÚÅý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¤²¦¡¦¥¨¥¤À¯¤Î³èÌö¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¯¡£
¡¡¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡Ê2019Ç¯¸ø³«¡Ë¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à2 ÍÚ¤«¤Ê¤ëÂçÃÏ¤Ø¡Ù¡Ê22Ç¯¸ø³«¡Ë¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à ±¿Ì¿¤Î±ê¡Ù¡Ê23Ç¯¸ø³«¡Ë¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ù¡Ê24Ç¯¸ø³«¡Ë¤ËÂ³¤¯¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à º²¤Î·èÀï¡Ù¤Ï¡¢Á¿¡Ê¤½¡Ë¡¦ìä¡Ê¤Á¤ç¤¦¡Ë¡¦ò²¡Ê¤®¡Ë¡¦´Ú¡Ê¤«¤ó¡Ë¡¦±í¡Ê¤¨¤ó¡Ë¡¦ÀÆ¡Ê¤»¤¤¡Ë¤ÎÏ»¹ñ¤¬ÂÇÅÝ¿Á¤ò·Ç¤²¤ÆÆ±ÌÁ¤ò·ëÀ®¡£¡Ö¿ÁvsÏ»¹ñ¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ê¡¼¥ººÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÀï¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥´¡¼¥ë¥É¥Ô¥¢¥¹¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Ê»ÖÂº½ß
¡¡º£ºî¤«¤é¥·¥ê¡¼¥º¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»ÖÂº¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬Ì¡²è¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ÇËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë°¼Ô¤µ¤ó¤ÎÎÏ¡Ü¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Â¤·Á¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë¤¬ºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢»ÖÂº¤Î¤Û¤«¡¢»³ùõ¸¿Í¡¢µÈÂôÎ¼¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¿ÀÈøÉö¼î¡¢»³ÅÄÍµµ®¡¢»°µÈºÌ²Ö¡¢ºä¸ý·ûÆó¡¢ËÀî±Ù»Ê¡¢Í×½á¡¢¾®·ª½Ü¡¢º´Æ£¿®²ð´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£¥¥ã¥¹¥È11¿Í¤¬½¸·ë¤¹¤ë¹ë²Ú¤ÊÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸¶ÂÙµ×»á¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥ºÂè5ÃÆ¡£Ãæ¹ñ½Õ½©Àï¹ñ»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Å·²¼¤ÎÂç¾·³¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤òÊú¤¯ÀïºÒ¸É»ù¤Î¾¯Ç¯¡¦¿®¤È¡¢Ãæ²ÚÅý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¤²¦¡¦¥¨¥¤À¯¤Î³èÌö¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¯¡£
¡¡¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡Ê2019Ç¯¸ø³«¡Ë¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à2 ÍÚ¤«¤Ê¤ëÂçÃÏ¤Ø¡Ù¡Ê22Ç¯¸ø³«¡Ë¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à ±¿Ì¿¤Î±ê¡Ù¡Ê23Ç¯¸ø³«¡Ë¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à Âç¾·³¤Îµ¢´Ô¡Ù¡Ê24Ç¯¸ø³«¡Ë¤ËÂ³¤¯¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à º²¤Î·èÀï¡Ù¤Ï¡¢Á¿¡Ê¤½¡Ë¡¦ìä¡Ê¤Á¤ç¤¦¡Ë¡¦ò²¡Ê¤®¡Ë¡¦´Ú¡Ê¤«¤ó¡Ë¡¦±í¡Ê¤¨¤ó¡Ë¡¦ÀÆ¡Ê¤»¤¤¡Ë¤ÎÏ»¹ñ¤¬ÂÇÅÝ¿Á¤ò·Ç¤²¤ÆÆ±ÌÁ¤ò·ëÀ®¡£¡Ö¿ÁvsÏ»¹ñ¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ê¡¼¥ººÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÀï¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£