骨壺に入りきらなかった遺骨はどこに行くの？

「私利私欲で行った事件が本当にあった」元職員が明かす火葬場での証拠隠滅。絶対に許されない違法火葬のリアル

「一番避けたい」元職員が明かす、火葬途中に火が消え別の炉へ移動させる“入れ替え”の裏側

チャンネル情報

火葬場という場所を明確に伝える為、元火葬場職員が語る火葬場で起こっている実際の出来事や体験談をお伝えします。ショッキングな内容を含む恐れがある為、苦手な方は視聴をお控え頂きます様よろしくお願いいたします。