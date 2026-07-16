これまで7度の離婚を経験してきた“ビッグダディ”の8度目の結婚生活が、早くも正念場を迎えている――。

ビッグダディこと林下清志氏（61）が7月16日、自身のブログを更新。6月24日に8度目の結婚を発表したばかりだが、わずか3週間で妻から離婚届が届いたことを明かした。

林下氏はブログで、《深刻な状況です、嫁さんから離婚届が届きました。「離婚届」字の如くです》と報告。一方で、《確かに意見が会わない事もありますが「こんなに可愛い嫁さんはもう見つからない」を信条に提出せずに「事無かれ主義」で押し倒す事にしました。きっと許してくれるでしょう》（原文ママ）と綴り、離婚届は提出せず関係修復を目指す考えを示している。

林下氏は6月24日、15歳年下で名古屋在住のシングルマザー・内藤里菜さんとの結婚を発表。同日のブログでは、《奥さんがいる生活っていいですよね、そう思いませんか。暫く同居は出来ないと思うのですが、存在するだけでいいのです。自分が幸せになる為の結婚です》と、新婚生活への思いを綴っていた。

結婚直後の26日に「SmartFLASH」の取材に応じた林下氏は、内藤さんと約1カ月間やり取りを重ねるなかで、《じゃあ、俺の嫁になるか？》と切り出したところ、《そうしましょうか》と、返事をもらったと振り返っている。結婚の決め手についても、《ないですよ、そんなのは。見た目のタイプとか、俺、そういうのもないんで》《俺と夫婦になりたい、俺の家族になりたいっていう女性がいいんであって》と語っていた。

また、同取材では今後の夫婦生活についても言及。《この先、一緒に住む予定？ いや、ないんじゃないですかね。俺も向こうに行くことはないと思うし》と話し、《ただ彼女のほうは、名古屋で一緒に暮らしている子どもの夏休みに、俺に会いに来るって言ってたんで、そのときに、うちの子供らにも紹介しようと思ってますけどね》と明かしていた。

一方、妻の内藤さんは「NEWSポストセブン」の取材に応じ、林下氏とは10年以上前に知り合い、5年ぶりの連絡をきっかけに“交際0日”で結婚したと説明。林下氏の7度の離婚歴にも不安はなかったといい、《世間からは『どうせまたすぐに離婚するんでしょ』と思われるかもしれませんが、私自身は添い遂げるつもりです。『私が最後の妻』になりたいと思っています》（「NEWSポストセブン」2026年6月25日配信）と、生涯をともにする覚悟を口にしていた。

「同誌によれば、内藤さんは子どもの進学の都合もあり、東京と名古屋で暮らす別居婚を選んだそうです。もちろん事情があるため別居婚自体は珍しいことではありません。ただ、交際期間をほとんど経ずに結婚し、林下さん自身も『一緒に住む予定はない』と話していたこともあり、結婚当初から夫婦としての“距離感”を不安視する声は少なくありませんでした。今回、結婚からわずか3週間で離婚届が送られてきたことで、そうした懸念が現実味を帯びた形になっています」（芸能ライター）

実際に、林下氏のインタビューが掲載されたネットニュースのコメント欄には

《これからも一緒に住まないし、たまにしか会わないなら何で結婚したのかよくわからない》

《一緒に住む予定もないし、会いに行く予定もない。不思議な世界観だと思うが、余計なお世話だが思春期の子供だけ心配》

《最初から一緒に住まないのに籍入れるのも、、、離れて暮らす信頼関係も育ててないのに》

といった声が寄せられていた。

「添い遂げる」と誓った妻の決意から、わずか3週間。結婚当初から危ぶまれていた夫婦の“距離感”は、早くも試される局面を迎えた。ビッグダディは8度目の結婚生活を守り抜くことができるのだろうか。