もえあず「海の家で爆食したよ」 近影にネット衝撃「可愛すぎる」「すんごい好き」「たまらん」
大食いタレント「もえあず」こと、もえのあずきが16日までに自身のInstagramを更新。美しさ際立つ姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】もえあず、水着姿が「スタイル抜群」「大食いなのにスゴイ」 過去の水着ショットも（9枚）
普段から、大食い投稿で注目を集めているもえの。昨年の夏にはピンクの水着姿も披露し、抜群のスタイルが話題を呼んだ。
今回は「海の家で爆食したよ この夏もいっしょに思い出つくろうね」とつづり、美スタイル際立つ水着姿を公開。ファンからは「可愛すぎる」「すんごい好き」「たまらん」などのコメントが集まった。
引用：「もえあず」Instagram（@moeazukitty）
【写真】もえあず、水着姿が「スタイル抜群」「大食いなのにスゴイ」 過去の水着ショットも（9枚）
普段から、大食い投稿で注目を集めているもえの。昨年の夏にはピンクの水着姿も披露し、抜群のスタイルが話題を呼んだ。
今回は「海の家で爆食したよ この夏もいっしょに思い出つくろうね」とつづり、美スタイル際立つ水着姿を公開。ファンからは「可愛すぎる」「すんごい好き」「たまらん」などのコメントが集まった。
引用：「もえあず」Instagram（@moeazukitty）