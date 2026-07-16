ケンタッキー、実施中のキャンペーンを中止 ニチレイグループのシステム障害の影響
ニチレイグループのシステム障害の影響が及んでいる「ケンタッキーフライドチキン」（運営：日本ケンタッキー・フライド・チキン）は16日、公式SNSなどを通じ、「プラチナクーポン先取りキャンペーン」の中止を伝えた。
【写真】中止…ケンタッキーの「プラチナクーポン先取りキャンペーン」
「【お詫び】キャンペーン中止のお知らせ」とし、「現在、物流に支障が生じており、営業に必要な食材の確保に影響が出ている状況です。これに伴い、7月8日より実施しておりました『プラチナクーポン先取りキャンペーン』を中止しております」と説明。「ご参加いただいたお客さま、ご参加をご検討いただいたお客さまには、ご迷惑とご心配をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます」とつづった。
「プラチナクーポン先取りキャンペーン」は、商品購入時にアプリで会員証提示またはネットオーダー注文でプラチナ会員限定クーポンがもらえるというもの。8月25日まで実施予定だった。
なお、日本KFCは「2026年7月13日、弊社が食材配送を委託しておりますニチレイロジグループにおいて、第三者による不正アクセスに起因するシステム障害が発生いたしました。本障害の影響により、同社の物流・配送拠点の運営に支障が生じており、2026年7月14日（火）以降、KFC店舗への食材納品に影響が生じる見込みです」と伝えている。
【写真】中止…ケンタッキーの「プラチナクーポン先取りキャンペーン」
「【お詫び】キャンペーン中止のお知らせ」とし、「現在、物流に支障が生じており、営業に必要な食材の確保に影響が出ている状況です。これに伴い、7月8日より実施しておりました『プラチナクーポン先取りキャンペーン』を中止しております」と説明。「ご参加いただいたお客さま、ご参加をご検討いただいたお客さまには、ご迷惑とご心配をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます」とつづった。
なお、日本KFCは「2026年7月13日、弊社が食材配送を委託しておりますニチレイロジグループにおいて、第三者による不正アクセスに起因するシステム障害が発生いたしました。本障害の影響により、同社の物流・配送拠点の運営に支障が生じており、2026年7月14日（火）以降、KFC店舗への食材納品に影響が生じる見込みです」と伝えている。