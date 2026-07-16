ロバート・パティンソン主演『THE BATMAN－ザ・バットマン－』（2022）の続編映画『ザ・バットマン2（原題：The Batman Part II）』の米国公開日が、2027年10月1日から2028年2月18日に延期されたことがわかった。米などが報じている。日本公開日は未定。

本作の公開延期は今回で3度目。当初は2025年10月3日に米国公開される予定だったが、2023年の全米脚本家組合・俳優組合によるストライキの影響を受け、2026年10月2日へ延期。その後、脚本の完成に時間を要したことから2027年10月1日に再延期されていた。今回の変更により、前作の公開から続編までの間隔は約6年となる。

米によると、撮影開始が当初の計画から約5カ月遅れたため、新たな公開日を設定することでマット・リーヴス監督に十分なポストプロダクション期間を与える狙いがあるという。『ザ・バットマン2』が予定されていた2027年10月1日の枠には、J・J・エイブラムス監督のSFファンタジー映画『The Great Beyond（原題）』が移動する。

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延期発表と同時に、リーヴス監督はパティンソン演じるバットマンのファーストルック映像を公開した。約30秒の映像では、雪が降りしきる中、パトカーの回転灯に照らされたバットマンがゆっくりとカメラを振り返る。前作よりも耳が長くなったように見える新たなカウルも確認できる。映像の最後には、新たな公開日「2028年2月18日」が表示された。

本作ではパティンソンのほか、ジェームズ・ゴードン役のジェフリー・ライト、アルフレッド役のアンディ・サーキス、ペンギン／オズ・コブ役のコリン・ファレルらが続投。セバスチャン・スタン、スカーレット・ヨハンソン、チャールズ・ダンス、ブライアン・タイリー・ヘンリーらが新たに出演する。リーヴス監督がマットソン・トムリンと共同で脚本を執筆した。

物語の詳細は明かされていないが、前作の後日譚を描いたドラマ「THE PENGUIN－ザ・ペンギン－」が、2作品を直接つなぐ“橋渡し役”になることが伝えられている。雪に覆われたゴッサムで、ブルース・ウェインの戦いはどのような局面を迎えるのか。

『ザ・バットマン2（原題）』は2028年2月18日に米国公開予定。

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