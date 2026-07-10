くせ毛に悩み、これまで自分の髪型に納得したことがなかった中学1年生の少年が、美容室で大変身する動画がInstagramで話題になっています。年末の帰省のタイミングで東京の美容院を訪れた少年は、アップバング×刈り上げのスタイルに。仕上がりを見た本人だけでなく、見守っていた家族も笑顔になりました。投稿には1.7万件の「いいね」が寄せられ、「この男の子、カッコよくなってうれしかっただろうな」などの声が集まっています。



【動画】くせを生かしたアップバングスタイルで大変身

投稿したのは、『大変身美容師よっこい』という肩書きでSNS発信している美容師の横井拓徹さん（@yokkoi_beautician）。今回の投稿では、北海道から家族で来店した少年のカット前の姿から変身後の様子、家族のリアクションまでを収めた動画を公開しました。



少年は3年前に東京から北海道に引っ越して以降、美容室に行くのがおっくうになり、髪が伸び放題になっていたといいます。年末の帰省のタイミングで、母親が横井さんの「変身できる美容室」を予約し、家族で来店しました。



カウンセリングでは、少年がくせ毛をうまく扱えず悩んでいることが伝えられました。これを受けて横井さんは、「くせを生かした方が動きが出て、似合わせスタイリングで良さをさらに引き出せそう」と、くせを生かす方向でスタイルを提案したといいます。



こうして少年はサイドを刈り上げ、くせ毛をパーマ風に仕上げる「アップバング×刈り上げ」のスタイルに変身しました。耳周りや襟足もすっきりと整え、校則に引っかからないよう配慮したといいます。



来店時は緊張して不安そうな表情を見せていた少年でしたが、仕上がりを見てとてもうれしそうな表情に。そばで見守っていた両親と妹も、満面の笑みで少年を迎えました。横井さんによると、少年が口にした「来て本当によかった。いい思い出になった」という言葉が特に印象に残っているそう。



横井さんは髪型を変えることへの思いを、こう話します。



「髪型を通して自分に自信を持ち、ポジティブな気持ちになったり、何か新しいことにも挑戦するキッカケになったらうれしいです。髪型で人生は変わります」