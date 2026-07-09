日本サッカーの未来へ投稿続ける本田

サッカー元日本代表の本田圭佑が思わず反応したXの投稿が、ファンの議論を呼んでいる。本田が7日早朝、自身のXに「マジで、それ。」と引用して拡散したのは「公園でサッカー禁止の国がサッカー強くなれるわけないやろ」という投稿だ。

これには「ケイスケホンダが公園作ってしまえばよいのでは」「普通になにげなく人が集まるようなみんなの楽しみに、文化になっていけばいいですね」「日本はもう少し『子供たちの未来への投資』の優先度をあげて欲しいなと思う」と賛同の意見が集まった。

一方で「これはけっこう難しい問いだなぁ」「好きな人はもちろん頑張ったらいいけど、公園は普通に危ない。ボールぶつけられたこと何回もある」「もっと小さい子が公園に行けなくなる」などと、安全の観点から難しいのではとする声も根強い。

本田は開催中の北中米ワールドカップでテレビ解説を務め、本田節ともいえる発言が話題になったほか、2日には日本代表の監督問題についてXに「森保さんに1年契約の継続オファーをしてるというニュースを見たけど、そんな次の監督候補が見当たらずの繋ぎのオファーなら、僕を1年試してみてください」と綴り、次期代表監督に名乗りを上げた行動が話題に。その後もコーチングライセンスに触れるなど、日本サッカーの今後に関する投稿を続けている。



（THE ANSWER編集部）