『なんでも鑑定団』好きで骨董品集め→フジテレビ番組でお宝鑑定 結果なんと「1000万円」に
フジテレビ系『世界の何だコレ!?ミステリー』2時間スペシャルが8日に放送され、視聴者のお宝鑑定で驚きの金額が飛び出した。
【写真】世界に500台！“ド級値”の鑑定額が飛び出た39年前・イタリアの名車
骨董品が大好きな北村さんは「『なんでも鑑定団』という番組が好きでよく見ているんですけど、それを見ているうちに骨董品に興味をもちまして、20年ぐらい前から集めはじめて」と説明。
重要文化財の「古伊賀水指 銘 破袋」と同手のものを手に入れたと披露し、鑑定に至ったが、「私は手をださない。そういうものではないかなと思います」と期待通りの評価にはならなかった。
しかし、北村さんは「黒織部のものではないかという茶碗」も持ってきており、この鑑定結果は「良いものです」「これなら俺いくらでも買うよ」と評価された。価値は「1000万円」とされ、スタジオからは「えー」「ウソだ！」と驚きの声があがった。
【写真】世界に500台！“ド級値”の鑑定額が飛び出た39年前・イタリアの名車
骨董品が大好きな北村さんは「『なんでも鑑定団』という番組が好きでよく見ているんですけど、それを見ているうちに骨董品に興味をもちまして、20年ぐらい前から集めはじめて」と説明。
重要文化財の「古伊賀水指 銘 破袋」と同手のものを手に入れたと披露し、鑑定に至ったが、「私は手をださない。そういうものではないかなと思います」と期待通りの評価にはならなかった。
しかし、北村さんは「黒織部のものではないかという茶碗」も持ってきており、この鑑定結果は「良いものです」「これなら俺いくらでも買うよ」と評価された。価値は「1000万円」とされ、スタジオからは「えー」「ウソだ！」と驚きの声があがった。