亀梨和也と結婚の田中みな実、古巣『サンデー・ジャポン』爆笑問題らに直筆メッセージ寄せる【全文】
歌手で俳優の亀梨和也（40）との結婚・第1子妊娠を発表したフリーアナウンサーで俳優の田中みな実（39）が、5日放送のTBSラジオ『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）に直筆メッセージを寄せた。
【写真】妊娠発表の田中みな実、肩出しドレスで笑顔
「太田さん、田中さん、お世話になりましたサンジャポ関係者の皆様がご無沙汰しております。田中みな実です。報道にありました通り、このような運びとなりました。なんとなく、愛犬と共に幸せな日々を重ねていくものだと思っていましたが、家族が増えることになりこれから想像も出来ない人生が始まりそうです。不安はありますが、それ以上に、不思議と心は穏やかで、日々もあたたかな気持ちで迎えています。 無事に誕生しましたら、顔もみてやって下さい」と、達筆にしたためた。
田中は、TBSアナウンサー時代に『サンデー・ジャポン』で活躍しており、この日の番組は冒頭からこの話題を扱い、爆笑問題らスタジオメンバーが祝福。太田光は「心が穏やかっていうのが一番ですよね。穏やかなところ見たことがない（笑）」とボケながら、「幸せそうだね」としみじみ語った。
田中は、1986年11月23日生まれ、埼玉県出身。青山学院大学文学部出身で、『2007ミス青山学院』で準ミスに選ばれる。卒業後の2009年、TBSに入社。同局系『サンデー・ジャポン』、『爆報！THEフライデー』、『有吉ジャポン』、『ジョブチューン』などの番組を担当。14年9月、TBSを退社しフリーに転向。
以降、カンテレ『グータンヌーボー2』、テレビ朝日『あざとくて何が悪いの？』などでMCを担当。21年、『ずっと独身でいるつもり？』で映画初主演、23年、『悪女について』でドラマ初主演を果たす。ドラマ『絶対正義』（19年）、ドラマ『M 愛すべき人がいて』（20年）、ドラマ『最愛』（22年）、ドラマ『吉祥寺ルーザーズ』（22年）などに出演を果たした。
亀梨は1986年2月23日生まれ、東京都出身。2006年3月、KAT-TUNとしてデビュー。また、山下智久とのコラボ楽曲として、05年にシングル「青春アミーゴ」（修二と彰）、17年にシングル「背中越しのチャンス」（亀と山P）をリリース。19年5月、1stソロシングル「Rain」をリリース。23年8月、2ndソロシングル「Cross」を配信。25年3月31日をもって、グループを解散。STARTO ENTERTAINMENTを退所後、ソロで活動している。
俳優として、ドラマ『3年B組金八先生』（99年）、ドラマ『ごくせん』（05年）、ドラマ『野ブタ。をプロデュース』（05年）、ドラマ『妖怪人間ベム』（11年）、映画『俺俺』、ドラマ『怪盗 山猫』（16年）、映画『PとJK』（17年）、ドラマ『ボク、運命の人です。』（17年）、ドラマ『ストロベリーナイト・サーガ』（19年）、映画『事故物件 恐い間取り』（20年）、ドラマ『レッドアイズ』（21年）、映画『怪物の木こり』（23年）などに出演。また『Going! Sports & News』ではスポーツキャスターを務め、野球関連の中継や番組にも数多く参加している。06年より5連続『ベストジーニスト賞』を受賞し、殿堂入りを果たした。
【写真】妊娠発表の田中みな実、肩出しドレスで笑顔
「太田さん、田中さん、お世話になりましたサンジャポ関係者の皆様がご無沙汰しております。田中みな実です。報道にありました通り、このような運びとなりました。なんとなく、愛犬と共に幸せな日々を重ねていくものだと思っていましたが、家族が増えることになりこれから想像も出来ない人生が始まりそうです。不安はありますが、それ以上に、不思議と心は穏やかで、日々もあたたかな気持ちで迎えています。 無事に誕生しましたら、顔もみてやって下さい」と、達筆にしたためた。
田中は、1986年11月23日生まれ、埼玉県出身。青山学院大学文学部出身で、『2007ミス青山学院』で準ミスに選ばれる。卒業後の2009年、TBSに入社。同局系『サンデー・ジャポン』、『爆報！THEフライデー』、『有吉ジャポン』、『ジョブチューン』などの番組を担当。14年9月、TBSを退社しフリーに転向。
以降、カンテレ『グータンヌーボー2』、テレビ朝日『あざとくて何が悪いの？』などでMCを担当。21年、『ずっと独身でいるつもり？』で映画初主演、23年、『悪女について』でドラマ初主演を果たす。ドラマ『絶対正義』（19年）、ドラマ『M 愛すべき人がいて』（20年）、ドラマ『最愛』（22年）、ドラマ『吉祥寺ルーザーズ』（22年）などに出演を果たした。
亀梨は1986年2月23日生まれ、東京都出身。2006年3月、KAT-TUNとしてデビュー。また、山下智久とのコラボ楽曲として、05年にシングル「青春アミーゴ」（修二と彰）、17年にシングル「背中越しのチャンス」（亀と山P）をリリース。19年5月、1stソロシングル「Rain」をリリース。23年8月、2ndソロシングル「Cross」を配信。25年3月31日をもって、グループを解散。STARTO ENTERTAINMENTを退所後、ソロで活動している。
俳優として、ドラマ『3年B組金八先生』（99年）、ドラマ『ごくせん』（05年）、ドラマ『野ブタ。をプロデュース』（05年）、ドラマ『妖怪人間ベム』（11年）、映画『俺俺』、ドラマ『怪盗 山猫』（16年）、映画『PとJK』（17年）、ドラマ『ボク、運命の人です。』（17年）、ドラマ『ストロベリーナイト・サーガ』（19年）、映画『事故物件 恐い間取り』（20年）、ドラマ『レッドアイズ』（21年）、映画『怪物の木こり』（23年）などに出演。また『Going! Sports & News』ではスポーツキャスターを務め、野球関連の中継や番組にも数多く参加している。06年より5連続『ベストジーニスト賞』を受賞し、殿堂入りを果たした。