スーパーで買った豆苗　庭に植えて放置したらまさかの成長　「本当にそうなるんだ」「次買ったらやります！」

スーパーで買った豆苗を何度か収穫したあと庭に植えたところ、花が咲き、サヤがつき、中には豆まで実ったという成長記録がThreadsで話題です。豆苗・サヤエンドウ・グリーンピースはいずれも同じエンドウの仲間。特別な世話をほとんどしないまま育った様子に、「次買ったらやります！」「本当にそうなるんだ」と驚きの声が寄せられ、8.5万件のインプレッションを記録しました。



【動画】スーパーの豆苗から、こんなにサヤエンドウができる

投稿したのは、ドッグフード専門サイトを運営している翔さん（@wanko.blog）。もともと翔さんは、タッパーに水を入れて室内で豆苗を育て、2〜3回ほど収穫して楽しんでいたそう。その後、田舎へ移住したことで地植えできる環境になり、「試しに植えてみよう」と思ったことが今回のきっかけでした。投稿では「放置してた豆苗」と表現されていましたが、実際に特別な栽培方法などはほとんど行っていなかったといいます。



「本当に放置していました（笑）。大きくなっていると気づいてからは、気が向いたら水をあげていたくらいですね。なので、花が咲いて、サヤが出てきた瞬間は驚きました」



その後、できたサヤエンドウは収穫してサラダにして楽しんでいたといいます。



「味は売っているサヤエンドウとほとんど同じでしたが、少し大きめになってから収穫したので、食べ応えはすごくありましたね」



さらに、収穫しきれずに残していたサヤが膨らみ始め、今度は“グリーンピース”へと変化。翔さん自身も、その成長ぶりに改めて驚かされたそうです。



「『本当に豆になるんだ！？』とすごく驚きました（笑）」



投稿文では「今日は豆ごはんにします」とつづられていましたが、実はその後、予定が少し変わってしまったのだとか。



「豆ごはんにする予定だったんですが、塩ゆでしたものがすごく美味しくて…。ついつい食べてしまっているうちになくなってしまって、実は豆ごはんは作れなかったんです（笑）。他にも豆苗を植えているので、豆ごはんは次回に持ち越しです」



投稿には、「自分もやってみたい」という声も寄せられました。一方で、翔さん自身は、予想外の投稿が伸びたことに少し複雑な気持ちもあったと話します。



「反響があってびっくりしました。ただ、今はドッグフード工場を建設しているところで、普段はそれ関係の投稿をしているんです。その投稿が伸びてほしかったな…という複雑な気持ちもありました（笑）」