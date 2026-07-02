二宮和也、NHK『うたであえたら 2026』司会に！ 大森元貴＆北川景子とのタッグに「本当に新鮮」と期待
二宮和也が、8月15日放送の『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』（NHK総合・BSP4K／18時5分）で、Mrs.GREEN APPLEの大森元貴、北川景子と共に司会を務めることが発表され、コメントが到着した。
【写真】『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』の司会を務めるMrs.GREEN APPLE大森元貴、北川景子、二宮和也
本番組は昭和・平成・令和、それぞれの時代で生まれ愛されてきた名曲の数々をNHKホールから届ける番組。「大切な人との思い出の歌」や「この夏に家族で聴きたい歌」など歌のリクエストやメッセージを募集し、全国から寄せられた歌にまつわるエピソードを紹介しながら、歌を送る。
去年の夏に放送された音楽特番『MUSIC GIFT』に続き、二宮が今年もNHK夏の“大型音楽特番”で司会を担うことが決定。大森、北川と3人で“家族みんなで楽しめる”音楽特番を届ける。
二宮は「去年の夏、『MUSIC GIFT』に司会として携わらせていただきました。NHKホールを舞台に、まさに『夏の紅白』のような豪華な顔ぶれが集まり、改めて歌の力を感じた1日でした。また今年も声をかけていただき大変ありがたいです。お盆は、きっと道も混んでいますし（笑）是非みなさん一緒に、おうちで、この番組を見ていただきたいです」とコメント。
「この特番は家族で見た時に、家族の誰かが、ずっと歌い続けていられるような番組にしたいなと思っています。お父さん、お母さんが歌う時もあれば子どもたちが歌って『何の曲だ？』っていう会話がうまれたり、おじいちゃん、おばあちゃんも歌える時間があったり。ずっと歌声が家の中から聞こえるような番組というのが、お盆の夜にぴったりなんじゃないかなと思います」と番組の魅力を紹介。
そして「大森さん、北川さんの3人での司会は本当に新鮮で、なかなか見ることができない司会になりそうです。なんとなくですが2人から頼りにされるのかなとは思っています（笑）。我々3人だからこそできることもあると思うので、変に緊張せずに我々も楽しみながら、番組中、いろいろなところに参加できたらなと思います。とにかく道は混んでるから（笑）皆さんどうか。おうちで家族そろって見てください」と言葉を寄せている。
なお、NHKホールでの収録は8月9日に開催。観覧募集は7月3日13時から開始予定。リクエストやメッセージも観覧募集と同日時から募集開始予定だ。詳細は番組HPにて。
『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』は、NHK総合・BSP4Kにて、18時5分放送。
【写真】『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』の司会を務めるMrs.GREEN APPLE大森元貴、北川景子、二宮和也
本番組は昭和・平成・令和、それぞれの時代で生まれ愛されてきた名曲の数々をNHKホールから届ける番組。「大切な人との思い出の歌」や「この夏に家族で聴きたい歌」など歌のリクエストやメッセージを募集し、全国から寄せられた歌にまつわるエピソードを紹介しながら、歌を送る。
二宮は「去年の夏、『MUSIC GIFT』に司会として携わらせていただきました。NHKホールを舞台に、まさに『夏の紅白』のような豪華な顔ぶれが集まり、改めて歌の力を感じた1日でした。また今年も声をかけていただき大変ありがたいです。お盆は、きっと道も混んでいますし（笑）是非みなさん一緒に、おうちで、この番組を見ていただきたいです」とコメント。
「この特番は家族で見た時に、家族の誰かが、ずっと歌い続けていられるような番組にしたいなと思っています。お父さん、お母さんが歌う時もあれば子どもたちが歌って『何の曲だ？』っていう会話がうまれたり、おじいちゃん、おばあちゃんも歌える時間があったり。ずっと歌声が家の中から聞こえるような番組というのが、お盆の夜にぴったりなんじゃないかなと思います」と番組の魅力を紹介。
そして「大森さん、北川さんの3人での司会は本当に新鮮で、なかなか見ることができない司会になりそうです。なんとなくですが2人から頼りにされるのかなとは思っています（笑）。我々3人だからこそできることもあると思うので、変に緊張せずに我々も楽しみながら、番組中、いろいろなところに参加できたらなと思います。とにかく道は混んでるから（笑）皆さんどうか。おうちで家族そろって見てください」と言葉を寄せている。
なお、NHKホールでの収録は8月9日に開催。観覧募集は7月3日13時から開始予定。リクエストやメッセージも観覧募集と同日時から募集開始予定だ。詳細は番組HPにて。
『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』は、NHK総合・BSP4Kにて、18時5分放送。