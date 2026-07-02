本木雅弘の息子・UTA、本名告白 由来も明らかに「父と祖母がつけた名前」
【モデルプレス＝2026/07/02】俳優の本木雅弘の長男でモデルのUTA（内田雅樂）が、7月2日放送のテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』（毎週月〜金13時〜）に出演。本名の由来を明かした。
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父が俳優の本木雅弘、母が女優の内田也哉子で、祖父はミュージシャンの内田裕也さん、祖母は女優の樹木希林さんという芸能一家で知られるUTA。本名として「内田雅樂（うた）」とテロップが表示され、黒柳徹子からは「漢字で書くとすごいのね」と驚かれた。
名前の由来について、UTAは「父の雅弘から“雅”をとっていて、雅樂（ががく）と読むんですけど、父と祖母がつけた名前」と説明。続けて「楽観的に生きてほしいという意味でつけた名前」と由来を明かしていた。
本木と内田は1995年に結婚。1997年に長男・UTA、1999年に長女・伽羅、2010年3月に次男・玄兎さんが誕生している。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
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◆UTA、本名明かす
父が俳優の本木雅弘、母が女優の内田也哉子で、祖父はミュージシャンの内田裕也さん、祖母は女優の樹木希林さんという芸能一家で知られるUTA。本名として「内田雅樂（うた）」とテロップが表示され、黒柳徹子からは「漢字で書くとすごいのね」と驚かれた。
◆UTA、名前の由来は？
名前の由来について、UTAは「父の雅弘から“雅”をとっていて、雅樂（ががく）と読むんですけど、父と祖母がつけた名前」と説明。続けて「楽観的に生きてほしいという意味でつけた名前」と由来を明かしていた。
本木と内田は1995年に結婚。1997年に長男・UTA、1999年に長女・伽羅、2010年3月に次男・玄兎さんが誕生している。（modelpress編集部）
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