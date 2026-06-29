アニメ「天幕のジャードゥーガル」が、テレビ朝日系全国ネット""IMAnimation""枠・BS朝日ほかにて7月4日より毎週土曜23時30分～放送開始となる。配信はPrime Video、DMM TV、Netflixなどにて7月5日より毎週日曜0時～順次実施。

本作は、秋田書店の「Souffle」にてトマトスープ氏によって連載されている同名マンガを原作としたアニメ。13世紀のモンゴル帝国を舞台に、少女と妃の復讐後宮譚が描かれる。

オープニングテーマはSEKAI NO OWARIの「Stella」に、エンディングテーマは女王蜂の「星」に決定している。なお、初回は7月4日23時～連続1時間スペシャルで放送される。

「天幕のジャードゥーガル」

・放送開始日：7月4日より毎週土曜23時30分～（初回のみ7月4日23時～連続1時間スペシャル）

・放送局：テレビ朝日系全国ネット""IMAnimation""枠・BS朝日ほかにて

・最速配信：Prime Video、DMM TV、Netflixなどにて7月5日より毎週日曜0時～順次

□「天幕のジャードゥーガル」のページ

【TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』放送直前PV】【「天幕のジャードゥーガル」あらすじ】

少女と妃。

復讐の絆で結ばれた二人が、地上最強の帝国に嵐を起こす――。

母を亡くし、故郷からも遠く引き離された幼い少女・シタラは、学者一家の心優しい奥方・ファーティマに拾われる。

「勉強して賢くなれば、どんなに困ったことが起きたって何をすれば一番いいのかわかるんだ」――

ファーティマの息子・ムハンマドの言葉に心を揺さぶられたシタラは、

""知""の可能性と大切さを知り、教養を深めていく。

いつの日にか、ムハンマドに追いつくことを夢見て……。

その頃、皇帝チンギス・カンによる地上最強の「モンゴル帝国」が日に日に勢力を拡大していた。

その歴史のうねりは、ついにシタラの住む街をも巻き込んでいく。

帝国の第四皇子トルイによってすべてを奪われ捕虜となったシタラは、ただ一つ残った“知恵”を駆使して王族に取り入り、帝国を内側から崩壊させようと決意する。

心に復讐の炎を宿しつつ、表向きは帝国に仕える身となったシタラはある日、第三皇子オゴタイの第六妃ドレゲネと運命的な出逢いを果たす。彼女もまた壮絶な過去を抱え、心の内に帝国への深い恨みを秘めていた。

シタラとドレゲネ。

出逢うはずのなかった二人が手を取り合うとき、運命が大きく動き始める。

【第1話あらすじ】

1213年、イラン東部の都市トゥース。母を亡くし、故郷からも遠く引き離された幼い少女シタラは、学者一家の心優しい奥方・ファーティマに拾われる。最初は故郷に帰るために勉強を嫌がり逃げ出そうとしたシタラだが、ファーティマの息子で学者を目指すムハンマドから「賢くなれば、どんなに困ったことが起きたって何をすれば一番いいのかわかる」と勉学の大切さを教えられ……。

シタラたちが静かに、しかし豊かに知識を蓄えながら過ごす日々。

だが、その平穏な日常は突如として破られる。

急速に勢力を拡大するモンゴル帝国、その第四皇子トルイ率いる軍がついにシタラたちの暮らす地にまで迫りー。モンゴル軍の捕虜となり絶望の淵に突き落とされたシタラのもとに、モンゴル軍の通訳を行う少年シラが接触してくる。

【先行カット】

(C)トマトスープ（秋田書店）／天幕のジャードゥーガル製作委員会