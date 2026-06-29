YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「【城崎温泉（Kinosaki Onsen）】男2人のんびり湯めぐり旅！おすすめスポットやグルメ情報を紹介」と題した動画を公開しました。今回は、天馬さんとゲストのノバさんが、兵庫県の城崎温泉にある7つの外湯を巡りながら、ご当地グルメや地ビールを楽しむのんびり旅の様子を紹介しています。



動画は城崎温泉駅に到着した場面からスタート。駅前の飲泉所で温泉の熱さに驚いた後、足湯カフェに併設された宿「小宿 紬」へチェックインします。2人は浴衣に着替え、風情ある温泉街の散策へと繰り出しました。



外湯めぐりの前に立ち寄った地ビール店「グビガブ」では、カニビールなど4種の地ビール飲み比べを堪能。さらに「但馬牛のたたき風」や「激推し」と語る「但馬牛のビール煮込み」を注文し、ホロホロに煮込まれたお肉に「一口でいった方がこの満足感は得られる」と大絶賛しています。



いよいよ外湯めぐりが始まると、「まんだら湯」を皮切りに、「御所の湯」「一の湯」と順番に入浴。それぞれの温泉の広さや温度、雰囲気を独自の目線でレポートします。2日目にはロープウェイで大師山の山頂へ登り、厄除けや吉祥を願う「かわらけ投げ」に挑戦。さらに温泉街でユニークなガチャガチャやご当地サイダーを楽しむなど、観光も存分に満喫する場面が収められています。その後も「地蔵湯」「鴻の湯」「さとの湯」「柳湯」と順調に巡り、見事に7つの外湯を完全制覇しました。中でも「鴻の湯」については「庭のお風呂が全部違って面白い」と語り、「柳湯」の熱さには「風呂に入ったぞ！っていう『入った感』がある」と満足げに振り返っています。



7つの外湯それぞれの特徴や、合間に立ち寄れるグルメ・観光スポットが詳しく紹介されており、城崎温泉の魅力がたっぷりと詰まった動画となっています。次の旅行の計画を立てる際の参考にしてみてはいかがでしょうか。



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