明日29日は、上空の寒気や湿った空気の影響で、北海道や関東甲信などで大気の状態が不安定になるでしょう。発雷確率が高く、にわか雨や雷雨になる所がある見込みです。関東甲信では、局地的に激しい雨となるおそれもあります。明日29日は、急な強い雨や落雷など、天気の急変にお気をつけください。

明日29日は北海道や関東甲信などで大気の状態が不安定

明日29日、北海道の上空5500メートル付近には、マイナス15℃以下のこの時季としては強い寒気が流れ込む見込みです。このため、北海道では大気の状態が不安定になるでしょう。





また、東北南部から近畿にかけては、明日29日は気圧の谷となり、湿った空気が流れ込む見込みです。そこに日中の気温上昇が加わり、大気の状態が不安定になるでしょう。南西諸島付近は、停滞する前線の影響を受ける見込みです。

急な強い雨や落雷に注意 激しい雨となるおそれも

冒頭の画像は、明日29日18時の発雷確率で、オレンジや黄色で表示されている地域ほど、カミナリの発生する確率が高いことを表しています。



北海道では、明日29日は上空の寒気の影響で発雷確率が高く、昼前から夜にかけて雷雨になる所がある見込みです。急な強い雨に注意してください。



東北南部から近畿にかけては、湿った空気や気温上昇の影響で、昼前から夜にかけてにわか雨や雷雨になる所があるでしょう。特に関東北部や甲信では、局地的に激しい雨が降るおそれもあります。朝は雨が降っていなくてもお出かけの際は傘を携帯し、黒く見える発達した積乱雲が近づく兆しが見られたら、安全な建物内に避難するようにしてください。また、東北南部から近畿では、30日(火)も、急な強い雨や雷雨になる所がある見込みです。



南西諸島は、奄美や沖縄本島地方を中心に、カミナリを伴い雨の降る所があるでしょう。

最新の気象情報をチェックして早めの行動を

最新の「気象情報」を入手するには、テレビやラジオなどの方法もありますが、インターネットで確認することもできます。



￣雲レーダーをチェックしましょう。「今、どこで雨雲が発達しているのか」という実況だけでなく、「この後、雨雲がどこへ進むのか」という予想もわかります。自分のいる付近を拡大すれば、より詳しく知ることができます。



⇒襯譟璽澄爾鬟船Д奪しましょう。雨雲レーダーと同じように使えます。また、雷が予想されている所では、落雷だけでなく、竜巻などの突風の可能性も高まっていて、ひょうにも注意が必要です。



Ｃ躇嬖鵝Ψ拱鵑鬟船Д奪しましょう。発表されている注意報・警報の種類によって、どんな現象に注意・警戒しなければならないか、わかります。注意警戒事項には、いつまで注意・警戒すべきか、ということも書いてあります。