歌手・新里宏太、ネット拡散の“事故死”説を否定
『第55回 日本レコード大賞』（2013年）で最優秀新人賞を受賞した歌手で俳優の新里宏太（30）が自身のXを更新し、SNSやWikipedia上で広がった死亡説を否定した。交通事故で死亡したとする誤情報が拡散する中、「元気に生きてます」と投稿し、自身の近況を報告した。
【写真】ネットで死亡説が拡散された新里宏太
新里は、誤った翻訳がもとで自身が交通事故で死亡したと記された投稿を引用し、「【生存報告】どうやらSNSやWikipediaの中で旅立ったことになっているようですが…新里宏太元気に生きてます！」と投稿。ネット上で広がる誤情報を否定した。
続けて、「ご心配のご連絡をくださった皆さん、本当にありがとうございました！」とつづり、「そして生きてるので歌います 7月31日にライブがあります 7月31日にライブがあります 元気な姿をぜひ見に来てください」と投稿した。
所属事務所のモンスターファームも公式Xで「【生存報告】新里宏太、元気です。なぜかSNSだけでなくWikipediaまで一昨日が『享年』になっておりますが、本人は本日も元気に仕事をしております。ご心配いただいた皆様、ありがとうございます。引き続き、新里宏太をよろしくお願いいたします。誤情報にはご注意ください」と投稿。SNSだけでなくWikipediaにも誤った情報が掲載されていたことを明かし、誤情報への注意を呼びかけた。
【写真】ネットで死亡説が拡散された新里宏太
新里は、誤った翻訳がもとで自身が交通事故で死亡したと記された投稿を引用し、「【生存報告】どうやらSNSやWikipediaの中で旅立ったことになっているようですが…新里宏太元気に生きてます！」と投稿。ネット上で広がる誤情報を否定した。
所属事務所のモンスターファームも公式Xで「【生存報告】新里宏太、元気です。なぜかSNSだけでなくWikipediaまで一昨日が『享年』になっておりますが、本人は本日も元気に仕事をしております。ご心配いただいた皆様、ありがとうございます。引き続き、新里宏太をよろしくお願いいたします。誤情報にはご注意ください」と投稿。SNSだけでなくWikipediaにも誤った情報が掲載されていたことを明かし、誤情報への注意を呼びかけた。