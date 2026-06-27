岸井ゆきの、二の腕あらわな衣装でイベント登壇 サプライズに「胸がいっぱい」になる場面も
俳優の岸井ゆきの（34）が27日、都内で行われた映画『シンシン アンド ザ マウス／SINSIN AND THE MOUSE』公開記念舞台あいさつに登壇。二の腕あらわな衣装で姿を見せた。
【写真】う、美しい… 二の腕あらわな衣装で胸がいっぱいになった岸井ゆきの
本作の原作は、短編小説集『ミトンとふびん』（新潮社）に収録された「SINSIN AND THE MOUSE」。最愛の母を失った主人公・ちづみが、旅先の台北で“シンシン”という男性と出会い、喪失感を抱えながら少しずつ再生していく姿を描く。
岸井は、二の腕があらわになった涼しげな衣装で登場した。イベントでは、共演したツェン・ジンホアがサプライズで岸井への手紙を披露。「このご縁を大切にしたい。またご一緒できる日を楽しみにしています」などと日本語を交えて感謝を伝えた。
これに岸井は驚いた様子を見せながら「えーありがとう。手紙サプライズは初めて。胸がいっぱいです」と喜びを伝えていた。イベントでは2人のほか、真壁幸紀監督が登壇した。
【写真】う、美しい… 二の腕あらわな衣装で胸がいっぱいになった岸井ゆきの
本作の原作は、短編小説集『ミトンとふびん』（新潮社）に収録された「SINSIN AND THE MOUSE」。最愛の母を失った主人公・ちづみが、旅先の台北で“シンシン”という男性と出会い、喪失感を抱えながら少しずつ再生していく姿を描く。
これに岸井は驚いた様子を見せながら「えーありがとう。手紙サプライズは初めて。胸がいっぱいです」と喜びを伝えていた。イベントでは2人のほか、真壁幸紀監督が登壇した。