インスタグラビアの女王、布ほぼ1枚で“極上ボディ”見せつける！ デジタル写真集2冊リリース
似鳥沙也加のデジタル写真集『SPA!デジタル写真集 似鳥沙也加「フェティッシュお嬢様の限界突破」』、『SPA!デジタル写真集 似鳥沙也加「ブチ上げ極上ボディ」』が発売中。このたび誌面カットが解禁された。
【写真】似鳥沙也加、極上ボディ見せつける最新グラビア
似鳥沙也加は、1993年福岡県出身。ハッシュタグ「#インスタグラビア」を生み出し大バズりし、グラビア界を席巻。近作にデジタル限定写真集『ふれあ、』『ふりる。』（ともにKADOKAWA）など。
グラビア界のアイコンとして活躍する似鳥沙也加が、なんとデジタル写真集2作品同時発売を敢行！ それぞれ印象が違った作品に仕上がっている。
「フェティッシュお嬢様の限界突破」では、フェティシズムを感じるグラビアカットを収録しており、こだわり抜いた力作となっている。届いたカットでは、緑生い茂る外景ロケーションでヒップを披露したり、代名詞とも言うべき下乳バストがこぼれてしまったカット、陽の光に照らされて輝いている女神カットがチェックできる。まるで印象派絵画のような色合いを感じさせる、グラビア作品でアートな風を吹かしている。
一転して「ブチ上げ極上ボディ」の表紙では、ピンクのネオンと一体化した美女を写しながら、アメリカン・トイが展示された趣味嗜好が強い部屋でポージングしており、パーティーピーポーを楽しむ似鳥を拝むことができる。一転して極上ボディを最大グレードに感じてほしいがために、派手な衣装で攻めまくり！
星型に模られたバストが印象的なビキニを着て。舌をペロッと出して挑発されてしまう。またビリビリに破かれたようなデザインかつ、ほぼ一枚布でできた衣装で、磨き上げたプロポーション＆美しい肌を、惜しげもなく露出している。まさにクレイジーな一面を表現するために、手加減なしでブチ上げてくれる！
【写真】似鳥沙也加、極上ボディ見せつける最新グラビア
似鳥沙也加は、1993年福岡県出身。ハッシュタグ「#インスタグラビア」を生み出し大バズりし、グラビア界を席巻。近作にデジタル限定写真集『ふれあ、』『ふりる。』（ともにKADOKAWA）など。
「フェティッシュお嬢様の限界突破」では、フェティシズムを感じるグラビアカットを収録しており、こだわり抜いた力作となっている。届いたカットでは、緑生い茂る外景ロケーションでヒップを披露したり、代名詞とも言うべき下乳バストがこぼれてしまったカット、陽の光に照らされて輝いている女神カットがチェックできる。まるで印象派絵画のような色合いを感じさせる、グラビア作品でアートな風を吹かしている。
一転して「ブチ上げ極上ボディ」の表紙では、ピンクのネオンと一体化した美女を写しながら、アメリカン・トイが展示された趣味嗜好が強い部屋でポージングしており、パーティーピーポーを楽しむ似鳥を拝むことができる。一転して極上ボディを最大グレードに感じてほしいがために、派手な衣装で攻めまくり！
星型に模られたバストが印象的なビキニを着て。舌をペロッと出して挑発されてしまう。またビリビリに破かれたようなデザインかつ、ほぼ一枚布でできた衣装で、磨き上げたプロポーション＆美しい肌を、惜しげもなく露出している。まさにクレイジーな一面を表現するために、手加減なしでブチ上げてくれる！