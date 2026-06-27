Netflix週間視聴ランキング（映画）：永野芽郁×大泉洋『かくかくしかじか』が1位 チン・ソンギュ×コンミョン『チーム・ハズバンド』は4位に【6/15/26 - 6/21/26】
動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（6月15日〜6月21日）を発表。日本における映画ランキングは、漫画家・東村アキコの自伝的漫画を永野芽郁主演、大泉洋共演で実写映画化した『かくかくしかじか』が初登場で1位を獲得した。
【動画】『チーム・ハズバンド』予告編
原作者の東村自ら脚本を担当。漫画家を夢見るぐうたら高校生・明子（永野）の人生を変えた、最恐の恩師・日高先生（大泉）との出会いと別れ、9年間のかけがえのない日々を、東村の生まれ故郷の宮崎をはじめ、石川、東京の3つの街を舞台に描く。監督は、映画『地獄の花園』などの関和亮が務めた。
4位には、韓国のアクションコメディー『チーム・ハズバンド』が初登場。短気な刑事チュンシク（チン・ソンギュ）の元妻（カン・ハンナ）が何者かにさらわれたことをきっかけに、元妻の再婚相手である獣医師のミンソク（コンミョン）とタッグを組んで救出に挑む。グローバルランキング（非英語映画部門）では初登場2位となり、30の国・地域でTOP10入り、韓国とタイで初登場1位を獲得している。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（6月15日〜6月21日）
1：かくかくしかじか（TOP10入り週数：1）
2：ビーキーパー（2）
3：グラディエーターII 英雄を呼ぶ声（1）
4：チーム・ハズバンド（1）
5：007／ノー・タイム・トゥ・ダイ（1）
6：爆弾（12）
7：52ヘルツのクジラたち（2）
8：リタイアメントプラン 殺し屋の引退生活（3）
9：ウェズリー・スナイプス ザ・シューター（1）
10：007/カジノ・ロワイヤル（1）
【動画】『チーム・ハズバンド』予告編
原作者の東村自ら脚本を担当。漫画家を夢見るぐうたら高校生・明子（永野）の人生を変えた、最恐の恩師・日高先生（大泉）との出会いと別れ、9年間のかけがえのない日々を、東村の生まれ故郷の宮崎をはじめ、石川、東京の3つの街を舞台に描く。監督は、映画『地獄の花園』などの関和亮が務めた。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（6月15日〜6月21日）
1：かくかくしかじか（TOP10入り週数：1）
2：ビーキーパー（2）
3：グラディエーターII 英雄を呼ぶ声（1）
4：チーム・ハズバンド（1）
5：007／ノー・タイム・トゥ・ダイ（1）
6：爆弾（12）
7：52ヘルツのクジラたち（2）
8：リタイアメントプラン 殺し屋の引退生活（3）
9：ウェズリー・スナイプス ザ・シューター（1）
10：007/カジノ・ロワイヤル（1）