“ダブル台風”あす関東直撃か　大雨も“ダブルピーク”で都市型水害発生の恐れ　きょうの大阪　マンホールから水柱　地面めくれ大噴出

マンホールから噴き出す大量の雨水。

排水機能を上回る大雨によって冠水被害も発生しています。

27日は関東をダブル台風が連続で直撃する見通しで、1日に二度、台風が迫るという異例の事態にできる備えとは。

26日午後1時の神奈川・横浜市では、雨脚が急に強まりました。

道行く人は横殴りの雨から身を守るように、傘を斜めにさして足早に歩いています。

東京・立川市にも正午過ぎに土砂降りの雨。

多くの車がヘッドライトをつけて走行していました。

ダブル台風の7号と8号は列島に接近する前から各地に記録的な大雨をもたらしています。

大阪・東大阪市では、1時間の雨量が観測史上1位となる76.5mmに達し大規模な冠水が発生。

冠水までの一部始終を捉えた防犯カメラ映像には、2つのマンホールから同時に水があふれ出し、一気に水が噴出する様子が映っていました。

やがて周囲のアスファルトを持ち上げる形で、爆発するように水が噴き出し、辺り一面が冠水しました。

その後も複数箇所のマンホールから、勢いよく水柱が上がっている様子が確認できます。

水の噴出は約3分間続きました。

近くの家のベランダには、石が飛んできていました。

関東では正午ごろに雨が降り始め、午後1時過ぎの神奈川・川崎駅前では、大粒の雨が降り始めていました。

今回のダブル台風、最大の脅威は大雨のピークが1日に2回訪れると予想されていることです。

26日午後6時現在の雨の最新予想では、1回目のピークは台風8号によるもので、27日早朝から昼前にかけての時間帯に災害級の大雨となる恐れがあります。

これに追い打ちをかけるかのように台風7号の通過に伴い、27日夕方から午後9時ごろにかけて、2回目のピークとなる予想となっています。

大雨のダブルピークという異例の空模様により、街では何が起きるのでしょうか。

気象予報士・矢澤剛さんは「1時間に50mm以上の雨が降ると、都市の排水機能が追いつかなくなるので、都市型水害が発生する恐れがある。ピークが2回あるということは、総雨量がゲリラ豪雨よりも多くなる恐れもある」と指摘します。

東京都心がゲリラ雷雨に見舞われた2024年8月には、多くの人が行き交う東京・新宿の交差点で水が噴出。

ごう音とともに2本の水柱が上がり、マンホールのふたも空中高く吹き飛びました。

首都圏で特に懸念されるのが、集中豪雨により排水が追い付かなくなる内水氾濫です。

2019年10月に列島を襲った台風19号では、都心部で内水氾濫が相次ぎました。

川崎市の住宅街では、雨水の量があまりに多く、噴き上がっている様子が見られました。

マンホールから逆流した水で辺り一面が冠水。

救助隊員は胸まで水に漬かった状態で前に進み、住民をボートに乗せていました。

冠水は川崎市の人気住宅地・武蔵小杉でも発生し、住民がバケツで水をくみ出していました。

26日、その川崎市を取材すると、雨はまだそれほど降っていませんでしたが、マンションには土のうが置かれていました。

大雨対策が求められるのはマンションだけではありません。

陸上競技場では、週末の台風に備えて止水板が設置され、競技場内に水が流れ込まないよう対策がとられていました。

川崎とどろきパーク・岡本欣史朗さん：

控室だったり関係者の部屋が浸水するリスクがある。（止水板で）大きな浸水は防げるという認識。

大雨のピークが二度訪れる異例のダブル台風。

住む場所の浸水のリスクや避難経路の事前確認に加え、非常用品の準備など十分な備えが必要です。