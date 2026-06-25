カウンセラーRyotaが解説する、親子関係の常識が覆る「親は身近な他人」という視点

ココヨワチャンネルが「【愛の搾取】親子関係の悩みがスーッとラクになる心理・考え方7選／身近すぎる人との向き合い方がこれ」を公開した。動画では、カウンセラー・作家のRyota氏が親子関係の悩みを軽減するための7つの心理的アプローチを解説し、親子であっても「一番身近な他人」であると断言している。



Ryota氏はまず、親子関係がしんどくなる原因を「距離が近いから」と指摘する。血が繋がっている特別な存在だと思い込みがちだが、心は分からず思い通りにならないため、「一番身近な他人」だと認識することが重要だと語る。距離が近いと自他の境界が曖昧になるため、一人暮らしなどを通じて距離を取ることが、かえって相手に丁寧になれる秘訣だという。



さらに、「親がひどい」と悩むケースに対しては、親を万能な手本ではなく「反面教師にしてもいい」と提案する。「私はこうならないよって決めたっていいんです」と述べ、それも立派な教育であると説く。また、親からの過度な親孝行の求めや干渉には全て応える必要はなく、お互いに別の人生を歩むため「自分の人生を優先していい」と強調した。幸福度や能力は遺伝だけでなく環境や行動に大きく左右されるとし、親と同じ生き方を選ぶ必要はないとアドバイスする。



最後にRyota氏は、お互いが歩み寄る努力がない限り人間関係は成立しないとし、「理想の親子関係は正直難しい」と述べる。「自分は子育てを間違えたのかな」と自分を責めるのではなく、最善を尽くしたことを認め、適切な距離感を持って向き合うことが、結果的に双方の幸福感を高めると結論付けた。